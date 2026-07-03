Chuva em Curitiba e frio têm hora para chegar; previsão do tempo completa

O avanço de um sistema frontal nesta sexta-feira (3), gerado por um ciclone em alto mar, altera a dinâmica do tempo no Paraná. Embora o sistema comece a se afastar, reduzindo a previsão de chuva significativa, a nebulosidade persistirá em grande parte do estado. Em Curitiba, a chuva chega a partir da tarde e o frio inicia no fim de semana.

Além disso, um ciclone posicionado sobre o mar, na altura do Rio Grande do Sul, mantém o vento mais persistente e, associado a uma massa de ar mais frio, impulsiona um resfriamento expressivo na região.

Nevoeiro e frio marcam o interior do estado

A manhã começou com marcas baixas nos termômetros e restrição de visibilidade. Segundo o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, as temperaturas registraram entre 10 °C e 12 °C nas regiões entre o Sudoeste e o Centro-Sul, acompanhadas de garoa bem ocasional.

Em Maringá, a presença de nevoeiros afetou diretamente o trânsito e o setor aeroviário, registrando visibilidade horizontal de apenas 450 metros na região do aeroporto no início do dia. Enquanto isso, o céu permaneceu com poucas nuvens na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Norte e em parte dos Campos Gerais, com forte tendência de aumento de nebulosidade.

Inmet publica avisos de declínio de temperatura e ventos costeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas com grau de severidade de Perigo Potencial para o território paranaense, válidos até as 23h59 desta sexta-feira.

O primeiro alerta engloba Curitiba devido ao declínio de temperatura, que deve oscilar entre 3 °C e 5 °C, gerando leve risco à saúde. A capital paranaense terá hoje máxima de 18 °C e mínima de 12 °C, com previsão de chuva no período da tarde.

O segundo aviso adverte para o risco de ventos costeiros no litoral do Paraná. A intensificação das rajadas na região litorânea traz o risco potencial de movimentação de dunas de areia sobre as construções localizadas na orla marítima.