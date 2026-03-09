Cidade da Grande Curitiba tem uma das melhores qualidades de vida do PR, diz índice

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quatro Barras, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), tem destaque na qualidade de vida no Paraná. Segundo o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2025, elaborado pelo Instituto Imazon, a cidade foi classificada com a melhor qualidade de vida na RMC, além de ocupar a 4ª posição entre os 399 municípios do estado. A cidade também aparece entre as 70 melhores do país entre mais de 5,5 mil cidades avaliadas.

Os indicadores combinam dados sociais, ambientais e de bem-estar, indo além de métricas econômicas tradicionais para retratar o potencial de cada localidade como lugar para viver.

Fatores como saneamento adequado, moradia de qualidade, acesso à educação e à saúde, mobilidade urbana e baixa violência contribuem para os resultados positivos de Quatro Barras. Mas é especialmente o meio ambiente preservado que diferencia o município na comparação com outras cidades da região, um ativo que tem atraído famílias e investidores em busca de mais espaço, natureza e qualidade de vida no entorno urbano.

“É sempre motivo de alegria ver que nossa cidade figura entre as melhores do Paraná, especialmente diante de uma avaliação externa e tão completa, que avalia quesitos humanos, sociais, econômicos, mas também de acesso a serviços públicos, de bem-estar, de inclusão, de oportunidades”, destaca Loreno Bernardo Tolardo, prefeito do município que conta com pouco mais de 24 mil habitantes, de acordo com dados do Censo 2022, realizado pelo IBGE.

Sucesso que atrai novos moradores

Diante dos resultados do IPS 2025 e da consolidação de Quatro Barras no cenário nacional, empresas têm enxergado no município, que fica a 20 minutos de Curitiba, potencial para o desenvolvimento de empreendimentos residenciais. Nesse contexto, o Condomínio Fazenda Bayer surge como um exemplo de residencial que combina conservação ambiental com infraestrutura planejada para o bem-estar dos moradores.

Localizado em uma área privilegiada de Quatro Barras, às margens da Represa do Iraí e com vista para a Serra do Mar, o condomínio ocupa um terreno de mais de 1,2 milhão de metros quadrados, dos quais mais de 500 mil metros quadrados são dedicados à preservação ambiental.

Projetado para pessoas que buscam qualidade de vida sem abrir mão de conforto e segurança, o empreendimento proporciona maior contato com a natureza, espaço e tranquilidade a poucos minutos de Curitiba. O condomínio oferece 252 lotes residenciais com áreas entre 2 000 m² e 3 500 m², espalhados por vias asfaltadas e arborizadas com mais de 10 km de extensão, além de infraestrutura completa que inclui portaria com segurança 24 horas, ClubHouse com piscina adulta e infantil, salão de festas, espaço gourmet, playground, quadras esportivas, campo de futebol, trilhas de caminhada e áreas de convivência.