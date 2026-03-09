Evento na Praça Rui Barbosa oferece serviços e orientações para mulheres

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na tarde desta segunda-feira (9/3), a Praça Rui Barbosa, em Curitiba, sediou o evento Mulheres em Ação 2026. Das 14h às 17h, mulheres e meninas que passaram pela região da Rua da Cidadania Matriz puderam conhecer serviços públicos e receber orientações voltadas à população feminina.

A ação foi promovida por voluntárias dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) integrantes do Conseg Mulher, em parceria com a Administração Regional Matriz, órgãos de segurança pública e o sistema de Justiça. Realizado pelo quarto ano consecutivo, o evento busca aproximar os serviços da comunidade.

Durante a tarde, foram abordados temas como violência doméstica, física, moral e psicológica, além de orientações sobre registro de boletins de ocorrência e solicitações de medidas protetivas. Iniciativas como a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica e a atuação da Patrulha Maria da Penha também foram destacadas.

A Prefeitura de Curitiba participou por meio da Administração Regional Matriz e diversos órgãos municipais. A Secretaria Municipal da Saúde ofereceu testes rápidos e promoveu ações de conscientização sobre o combate à dengue. A Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional levou ao local a Cozinha Móvel, enquanto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação participou com uma unidade do Sine Móvel, atendendo mulheres em busca de oportunidades de emprego.

O evento Mulheres em Ação 2026 reforça a importância de levar informações e serviços públicos diretamente à população, especialmente em questões relacionadas à segurança e bem-estar das mulheres.