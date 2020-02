A chuva caiu com força na manhã deste sábado no litoral do Paraná e alagou dezenas de ruas e casas, especialmente em Matinhos. Pontal do Paraná e Guaratuba também tiveram problemas com a precipitação, que foi acima da média (34 mm) e surpreendeu os veranistas

O Corpo de Bombeiros informou ao G1 PR que atendeu chamados para busca de pessoas ilhadas em residências de várias localidades. Uma das ocorrências chamou a atenção no Centro de Matinhos, quando uma idosa com a perna quebrada relatou que não conseguia sair do imóvel.

Divulgação / Corpo de Bombeiros

Todas as pessoas foram resgatadas e ninguém precisou de atendimento médico. Os moradores foram para casas de parentes e amigos para esperar a água baixar. Segundo a Somar Meteorologia, para o mês de fevereiro são esperados pela média 319 milímetros e até agora, em apenas uma semana, já caíram 196mm em Guaratuba.

A Prefeitura emitiu um alerta por causa das chuvas, preparando os moradores e turistas para novos alagamentos que podem acontecer. Em Matinhos, a prefeitura informou que cinco famílias ficaram desalojadas.

Em Ponta do Paraná a situação não foi diferente. Segundo alguns moradores, muitas casas foram alagadas. Em algumas residências, a água dos ralos não desciam, o que impossibilitou o uso do banheiro e muitas delas. Os moradores da cidade, aliás, estão revoltados com a situação de abandono da cidade.