Censo inédito vai mapear perfil da agricultura orgânica no Paraná

Líder nacional na produção de orgânicos, com mais de 4.500 agricultores certificados, o Paraná vai realizar um censo no primeiro semestre deste ano para conhecer em detalhes o perfil dos produtores em todo o estado. O passo inicial já foi dado com um levantamento preliminar na região do Norte Pioneiro, realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) em parceria com a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti).

A iniciativa usou recursos do Programa Universidade Sem Fronteira e do Fundo Paraná para traçar um panorama detalhado da produção orgânica regional.

No Norte Pioneiro, o projeto mobilizou 40 pessoas, entre extensionistas e bolsistas. Partindo do Cadastro Nacional de Produtores de Orgânicos de janeiro de 2024, os pesquisadores chegaram a uma amostra de 776 indivíduos, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,5%.

Os resultados preliminares revelam um panorama interessante: 72% dos responsáveis pela produção são homens e 28% mulheres. A maioria (75%) reside na área rural, enquanto 24% moram na zona urbana. Um dado preocupante é o envelhecimento dos produtores, com predominância na faixa etária acima de 50 anos. Quanto à escolaridade, metade possui apenas ensino fundamental, seguido por ensino médio (29%) e superior (20%).

A pesquisa levantou diversas outras características, como uso de assistência técnica, necessidade de financiamento, garantia de conformidade orgânica, custos de produção, mercados acessados, tamanho da produção, tipos de cultivos, renda média e uso de estufas.

Também foram analisados aspectos técnicos como sistemas de irrigação, equipamentos de preparo do solo, técnicas de manejo de pragas e doenças, tipos de sementes e as principais motivações para se tornar produtor orgânico – neste último quesito, 66% dos entrevistados citaram a saúde da família como principal motivo.

Satisfeito com os resultados iniciais, o secretário Aldo Bona, da Ciência e Tecnologia, anunciou a ampliação da pesquisa para todo o Paraná no primeiro semestre de 2026. A Seti destinará R$ 550 mil para que o IDR-PR dobre o número de bolsistas envolvidos no projeto, enquanto o Instituto complementará com outros R$ 300 mil para agilizar o processo.

“A previsão é concluir o censo até agosto para ser deixado como um legado para ajudar a estabelecer diretrizes para a produção de orgânicos no Estado”, afirmou Bona.