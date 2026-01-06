TV Paraná Turismo transmite Campeonato Paranaense 2026 a partir desta quarta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A TV Paraná Turismo inicia nesta quarta-feira (07/01) as transmissões da primeira fase do Campeonato Paranaense 2026. A estreia será com o jogo entre Cianorte e Maringá, às 20h, com pré-jogo a partir das 19h45. Esta é a terceira temporada consecutiva que a emissora transmite o campeonato estadual.

O Campeonato Paranaense 2026 traz uma nova fórmula de disputa. A primeira etapa terá seis rodadas, com 12 times divididos em 2 grupos. As equipes enfrentarão os times do outro grupo em turno único. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase de mata-mata.

Nova fórmula reduz número de jogos do Campeonato Paranaense

A principal mudança este ano é a redução no número máximo de partidas que o campeão disputará: 12 jogos, contra 17 na temporada anterior. Esta alteração visa adequar o calendário estadual às competições internacionais previstas para 2026, incluindo a Copa do Mundo.

Os jogos transmitidos pela TV Paraná Turismo acontecerão nas noites de quarta-feira, sempre às 20h. A próxima partida será entre Azuriz e Londrina, no dia 14 de janeiro, válida pela terceira rodada do campeonato.

A TV Paraná Turismo pode ser acessada pelo canal 9.1 UHF em Curitiba e Matinhos, além de outros canais em diferentes cidades do estado. A emissora também está disponível em operadoras de TV a cabo e via satélite para todo o Brasil.