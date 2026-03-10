Celular roubado há quase dois anos é recuperado pela polícia no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) recuperou na segunda-feira (09/03) um celular roubado em junho de 2024 na cidade de Peabiru, região Noroeste do estado. O aparelho, um iPhone 15 Pro Max preto, foi subtraído durante um assalto ocorrido na madrugada de 6 de junho de 2024, próximo ao município de Campo Mourão, na região do anel viário da PRC-158.

O roubo aconteceu quando a vítima, que trafegava pela rodovia, foi abordada por indivíduos em um veículo com sinais luminosos semelhantes aos de viaturas policiais. Após ordem de parada, os suspeitos anunciaram o assalto portando armas de fogo. Os ocupantes do veículo foram levados a uma estrada rural, onde tiveram diversos bens roubados, incluindo aparelhos eletrônicos, objetos pessoais e dinheiro.

Durante as investigações, a Polícia Civil obteve informações da empresa responsável pelo aparelho celular roubado, permitindo a identificação do cadastro vinculado ao dispositivo. Com base nesses dados, os policiais localizaram o smartphone em posse de uma mulher de 33 anos em Peabiru. A mulher alegou ter adquirido o aparelho por meio de negociação informal, o que caracteriza o crime de receptação.

O delegado da PCPR Anderson Romão alertou sobre a importância de atenção ao adquirir produtos de procedência duvidosa: “A compra de objetos sem nota fiscal ou com origem não comprovada pode caracterizar o crime de receptação, previsto no Código Penal, sujeitando o comprador às responsabilidades legais”.

As investigações continuam para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime. A PCPR solicita que a população da região colabore com informações que possam auxiliar nos trabalhos policiais, por meio dos números (44) 33568-1341 ou 99832-1618, garantindo o sigilo e o anonimato das denúncias.