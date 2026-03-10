Desgovernado, ônibus atingido por caminhão faz “strike” em rua de SJP; Vídeo!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um caminhão bateu contra um ônibus após furar a preferencial na manhã desta terça-feira (10/3) em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu na Rua Arthur Urban, nas proximidades de um sacolão localizado no bairro São Marcos. O ônibus era fretado e transportava funcionários de uma mesma empresa. Três pessoas ficaram feridas.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da colisão. O caminhão avança o cruzamento e atinge a traseira do ônibus. Com a força do impacto, o coletivo perde o controle e acaba atingindo três carros que estavam estacionados, além de colidir contra um poste. Assista abaixo:

Apesar da sequência de batidas, a maior parte dos ocupantes do ônibus não sofreu ferimentos graves. De acordo com informações exibidas pelo programa Meio Dia Paraná, da RPC, três pessoas ficaram feridas no acidente.

Duas mulheres receberam atendimento das equipes de socorro ainda no local e foram liberadas em seguida. Já o motorista do caminhão precisou ser encaminhado ao hospital municipal de São José dos Pinhais para avaliação médica.

