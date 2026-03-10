Tiros em bairro nobre de Curitiba levam polícia a descobrir arsenal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem foi detido após vizinhos denunciarem disparos de arma de fogo na manhã desta terça-feira (10/03) no bairro Vila Izabel, em Curitiba. Ao chegarem na residência localizada na Rua Professor Doutor Pedro Ribeiro Macedo da Costa, os policiais militares encontraram o suspeito em visível estado de embriaguez e alteração.

A situação chamou atenção dos moradores próximos, que relataram ter ouvido barulhos semelhantes a tiros vindos da casa. Durante a verificação do local, as equipes da Polícia Militar do Paraná (PMPR) identificaram um veículo com marcas de disparos e estojos de munição espalhados.

Na busca realizada no interior do imóvel, o arsenal apreendido surpreendeu os policiais: uma pistola Bersa Thunder calibre .380, um revólver Taurus calibre .22 e nada menos que 643 munições de diferentes calibres estavam guardadas na residência.

Mesmo diante das evidências encontradas, o homem negou ter efetuado os disparos. Ele também se recusou a realizar o teste do etilômetro, aparelho que mede a concentração de álcool no organismo.

Diante dos fatos constatados, o suspeito foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes, onde serão realizados todos os procedimentos legais cabíveis ao caso.