Ônibus de turismo com 49 passageiros tomba em grave acidente na BR-116

Um ônibus de turismo tombou após sair da pista no quilômetro 5 da BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira (10/3). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 49 passageiros estavam a bordo do veículo, que seguia com viajantes para diferentes destinos.

De acordo com o motorista, ele teria desviado para o canteiro central da rodovia para evitar uma possível colisão com um caminhão. Ao realizar a manobra, o ônibus da Eucatur acabou tombando. O acidente ocorreu por volta das 5h.

Duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Angelina Caron para avaliação médica. O atendimento inicial às vítimas foi realizado por equipes da concessionária responsável pelo trecho da rodovia.

Ainda na manhã desta terça-feira, outro acidente foi registrado na mesma rodovia, em um ponto diferente. No quilômetro 115 da BR-116, em Curitiba, nas proximidades da Ceasa Curitiba, houve uma colisão entre um carro e um caminhão.

Segundo a PRF, o caminhão acessava a via marginal quando o carro colidiu transversalmente contra o veículo. Uma pessoa ficou ferida e recebeu atendimento no local. A vítima foi encaminhada em estado grave para atendimento médico por equipes do Samu.

No quilômetro 5, onde ocorreu o tombamento do ônibus, o trânsito segue lento, mas sem bloqueios totais na pista. Já no quilômetro 115, por volta das 8h, a via marginal permanecia interditada para o atendimento da ocorrência e remoção dos veículos envolvidos.

