‘Curandeiro’ é preso em Curitiba por promessa de cura para o câncer

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (10/03) pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) em Curitiba. Ele é acusado de curandeirismo, fabricação de produto sem registro e indução do consumidor a erro.

A prisão aconteceu após denúncias sobre a comercialização de produtos que supostamente tratariam diversas doenças. Segundo a delegada Aline Manzatto, o homem fazia promessas de cura para câncer e alegava efeitos relacionados à vacina contra a Covid-19.

A investigação levou os policiais até um imóvel que funcionava como local de fabricação clandestina. Durante a operação, foram encontrados diversos itens produzidos artesanalmente e comercializados como produtos milagrosos.

“No imóvel, foram encontrados itens produzidos de forma artesanal e apresentados como produtos com propriedades relacionadas à cura de doenças. Entre os itens estavam uma água, chamada de ‘molecular’, além de azeite, sabonete, sal, amaciante de roupa e sabão de roupa”, explica.

De acordo com a delegada, os produtos eram divulgados como “moleculares” e apresentados como solução para diversas enfermidades, sem qualquer comprovação científica ou registro nos órgãos competentes.

Após ser autuado em flagrante, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar possíveis vítimas e a extensão das atividades ilegais.