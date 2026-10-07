Casos graves de doenças respiratórias caem e Paraná volta ao nível de normalidade

O Paraná voltou ao Nível Zero, considerado cenário de normalidade no Plano de Contingência para Vírus Respiratórios da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), após seis semanas epidemiológicas de diminuição de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), um quadro que causa falta de ar intensa e pode danificar os pulmões.

Até a Semana Epidemiológica 39, que se encerrou no dia 3 de outubro, o Estado registrou 21.014 pacientes hospitalizados com a síndrome e 1.021 mortes. Na comparação com o mesmo período de 2025, houve redução de 14,1% nos diagnósticos e de 34,7% nas mortes.

A Sesa reforça que o Nível Zero não significa que os vírus respiratórios deixaram de circular ou que o monitoramento foi encerrado. O cenário é classificado como de normalidade quando os indicadores estão estáveis e a circulação viral está dentro do padrão habitual. Ações de vigilância e o acompanhamento de casos, mortes e ocupação de leitos para identificar surtos localizados ou mudanças no comportamento das doenças continuam sendo conduzidos, segundo a pasta.

A vacinação está entre as medidas adotadas para reduzir os casos graves. Até o início de outubro, mais de 3,4 milhões de doses foram aplicadas no Paraná, com cobertura de 56,4% entre os grupos prioritários. A estratégia começou com idosos, crianças menores de seis anos e gestantes, antes da ampliação da oferta para a população em geral.

A pasta orienta que a população mantenha os cuidados preventivos e procure atendimento diante de sinais de agravamento.