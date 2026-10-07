Alerta severo em escola de Curitiba: moradores recebem aviso de simulado do El Niño

Um alerta severo de uma simulação para o El Niño na Escola Estadual Dona Carola, na região das Mercês, foi enviado para o celular de parte dos moradores de Curitiba nesta tarde de quarta-feira (7). Segundo a Defesa Civil Estadual, a ação faz parte de uma série de ações do Programa Brigadas Escolares, que estão preparando instituições de ensino para situações específicas envolvendo vendaval, granizo, inundações e alagamento. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), haverá outro simulado em breve.

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (Cedec) e a SEED prepararam um guia prático com orientações específicas. As medidas estão sendo adotadas diante da previsão da forte influência do fenômeno El Niño para os meses de outubro e novembro na região Sul do país.

Na simulação, os alunos e professores são orientados a manter uma distância segura de portas e janelas próximas às áreas externas em situações de vendaval e granizo. Nestes casos, é indicada a permanência dos alunos na sala de aula, no ponto mais distante da janela, abrigados embaixo das carteiras com as mochilas e protegendo a cabeça. Para casos de inundações e alagamentos, a Defesa Civil orienta a condução dos estudantes para os pontos mais altos da edificação.