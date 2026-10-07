Ampolas de tirzepatida são encontradas dentro de garrafa de refrigerante no Paraná

A Receita Federal apreendeu uma carga de mercadorias avaliada em mais de R$ 25 mil durante fiscalização na BR-277, na região de Irati, no Centro-Sul do Paraná. Entre os itens apreendidos estava uma garrafa de refrigerante que com 15 ampolas de tirzepatida, medicação para emagrecer, escondidas.

A abordagem ocorreu na madrugada entre sexta-feira (2) e sábado (3), durante operação na BR-277 e na BR-373 de fiscalização de veículos que fazem viagens de ida e volta à região de fronteira. Segundo a Receita, o veículo era alugado e estava ocupado por dois casais.

Durante a fiscalização, uma das passageiras informou a localização do medicamento sob o banco do passageiro. Assista, abaixo, imagens da ação:

Também foram encontrados três celulares iPhone, nos modelos 17 Pro, 17 Pro Max e 18 Pro Max, um videogame, perfumes e outras mercadorias. O veículo foi retido.

Segundo o relato do agente responsável pela fiscalização, o transporte do medicamento dentro de uma garrafa de refrigerante chamou atenção. Ele afirmou que já havia encontrado mercadorias escondidas em garrafas térmicas, doces de leite, cosméticos, televisores e monitores.