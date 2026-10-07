Grande Curitiba

Denúncia anônima leva polícia até corpo de jovem desaparecida no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 07/10/26 07h58
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Fotografia em plano médio da fachada da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR). Em primeiro plano, desfocados pela pouca profundidade de campo, veem-se os gradis e fios metálicos brancos de uma cerca ou portão que emolduram a cena. No plano intermediário, em foco, destaca-se a fachada principal do prédio, revestida por azulejos retangulares brancos. Acima da porta de entrada principal, sobressai uma placa retangular preta com o brasão da corporação à esquerda, seguido da sigla "PCPR" e do texto em letras brancas: "POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ - DIVISÃO DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO À PESSOA". Logo abaixo, a porta de acesso em alumínio branco exibe adesivos pretos horizontais com a sigla "PCPR" e o brasão policial centralizado. À direita, há um poste metálico escuro com luminárias de LED.
Perícia deve estimar causa da morte. Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

O corpo de Bianca Vieira do Prado, de 19 anos, foi encontrado em uma área de mata no bairro Guarituba, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, nesta terça-feira (6). A jovem estava desaparecida desde 17 de setembro, quando fez o último contato com a família após sair para uma balada em Curitiba.

Segundo a investigação, no dia 16 de setembro, Bianca deixou a casa onde morava com a família para ir a uma balada no Capão Raso, acompanhada de uma amiga. No local, as jovens iriam se encontrar com dois homens.

No dia seguinte, Bianca entrou em contato com a família para pedir R$ 80 emprestados para desbloquear o celular. Depois desse contato, os familiares não receberam mais notícias sobre o paradeiro da jovem.

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Três semanas após o desaparecimento, uma denúncia anônima indicou o local onde o corpo de Bianca estava enterrado. Segundo informações do Bom Dia Paraná, da RPC TV, o corpo foi localizado em uma área de mata na Região Metropolitana de Curitiba.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames e perícia para identificar a causa da morte. A partir dos resultados, a polícia poderá definir as linhas de investigação para esclarecer o crime.

Ainda não há informações sobre possíveis suspeitos ou sobre a motivação do crime. A investigação está sob responsabilidade da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os próximos procedimentos devem incluir o depoimento de familiares e amigos que tiveram contato com a jovem nos momentos anteriores ao desaparecimento.

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