Universidades estaduais do Paraná oferecem mais de 4.500 vagas em vestibulares

Interessados em ingressar no ensino superior podem aproveitar o período de inscrições de três universidades estaduais. Na reta final, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) aceita candidaturas até a próxima quarta-feira (14). Na Universidade Estadual do Paraná (Unespar), o prazo vai até dia 9 de novembro e na Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp), até 3 de novembro.

A Unioeste oferece 1.481 vagas para 67 cursos de graduação nos campi localizados nas cidades de Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Toledo. O processo seletivo tem três opções de modalidades: padrão, seriado (1ª, 2ª e 3ª etapas) e treineiro. As duas últimas são destinadas a alunos do Ensino Médio que participam desde a primeira série ou que vão realizar a prova pela primeira vez.

A Unespar oferece 2.277 vagas para mais de 70 cursos de graduação em campi nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. A prova será aplicada nos campi e também na cidade de Loanda.

Já o vestibular da Uenp oferece 813 vagas para 27 cursos, distribuídos nos campi de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio, onde também serão aplicadas as provas do processo seletivo em 6 de dezembro.

Confira o cronograma e principais informações sobre os processos seletivos

Vestibular 2027 Unioeste

Inscrições: de 15 de julho a 14 de outubro, neste link.

Prova: 29 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 205

Vestibular 2027 Uenp

Inscrições: de 18 de setembro a 3 de novembro, neste link.

Prova: 6 de dezembro

Taxa de inscrição: R$ 75 para cursos de licenciatura e R$ 150 para cursos de bacharelado

Vestibular 2027 Unespar

Inscrições: de 24 de agosto a 9 de novembro, neste link.

Prova: 13 de dezembro.

Taxa de inscrição: R$ 50