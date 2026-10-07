Transpetro firma parceria de R$ 43 milhões para transporte de combustíveis no Paraná

A logística de escoamento de combustíveis no Paraná terá uma nova dinâmica a partir do início de 2027. Uma parceria entre a Petrobras e a Transpetro vai colocar 33 caminhões-tanque nas estradas para fazer o transporte direto de produtos entre a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária, e o Terminal de Paranaguá (Tepar), no litoral do estado.

O projeto recebeu um investimento de R$ 43 milhões para a compra dos veículos e marca a entrada da Transpetro no transporte rodoviário. Para operacionalizar a frota, foi firmada uma parceria com a Budel Transportes, empresa especializada na gestão desse tipo de carga.

A estimativa é de que a rota paranaense movimente cerca de 36 mil toneladas de bunker e óleo combustível por mês, encurtando o tempo de deslocamento no trecho de curta distância.

A operação no Paraná faz parte de um plano de integração logística que também inclui o Rio Grande do Sul, conectando a refinaria de Canoas ao terminal de Niterói, na região metropolitana de Porto Alegre. Juntas, as duas rotas sulistas devem somar mais de 50 mil toneladas de produtos transportados mensalmente.

Outro ponto do projeto está no tipo de combustível que abastecerá os novos veículos: todos rodarão com o Diesel R, biocombustível que mistura conteúdo renovável de óleos vegetais ou gordura animal ao diesel convencional. Além do modal rodoviário, a subsidiária também prevê expandir sua atuação para a navegação interior com barcaças em portos pelo país, incluindo Paranaguá.