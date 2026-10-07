Imagem de Nossa Senhora Aparecida chega a Curitiba nesta quarta

A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida chega a Curitiba nesta quarta-feira (7), no Santuário da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Alto da Glória. A chegada acontece na tradicional quarta-feira de novenas, quando mais de 35 mil pessoas passam pelo templo ao longo do dia.

A santinha, que veio direto de Aparecida (SP), permanecerá em Curitiba até o dia 12 de outubro, dia oficial da santa, que é Padroeira do Brasil. Durante o período, a programação no santuário terá como tema “A Mãe Aparecida vem abençoar a tua família”. Os fiéis poderão levar uma foto de sua família e depositá-la em uma urna, aos pés de Nossa Senhora.

As missas serão celebradas nos dias 9, 10 e 11 de outubro, às 15h e 19h30, com o Tríduo das Famílias. No dia 12 de outubro, haverá missas solenes e consagração das famílias a Nossa Senhora Aparecida às às 7h, 9h, 12h, 15h e 19h30. Às 19h, será realizada uma procissão interna com a imagem peregrina.

Imagem veio de Santuário em São Paulo

Pároco do Santuário da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padre Joaquim Parron foi até o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, para buscar a imagem peregrina. “Será uma grande oportunidade de reavivar a fé, a confiança em Deus e nossas orações pelas famílias”, afirma o missionário redentorista.



Durante a programação, também haverá a tradicional venda do bolo de Nossa Senhora Aparecida, com medalhinhas da Padroeira do Brasil.

Serviço

Imagem peregrina de Aparecida no Alto da Glória

Chegada: Quarta-feira, 7 de outubro, às 11h40

Período: 7 a 12 de outubro

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Endereço: Praça Portugal, Alto da Glória – Curitiba