Depois de meses de redução nos registros, a Covid-19 voltou a apresentar sinais de crescimento no Paraná. O aumento recente da circulação do coronavírus contrasta com os números acumulados de 2026, que mostram uma queda de 53% nos casos e de 69% nas mortes em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar da redução, a doença ainda provocou 413 internações graves e 47 óbitos no estado neste ano.

O Paraná está entre as 18 unidades da Federação que apresentaram tendência de aumento nas notificações de síndrome gripal associadas à Covid-19 nas últimas seis semanas, segundo monitoramento do Ministério da Saúde divulgado em novembro. O cenário ainda é considerado de baixo risco, mas exige atenção, especialmente entre idosos, gestantes e pessoas com maior vulnerabilidade a complicações.

A preocupação com a circulação do vírus levou o Ministério da Saúde a anunciar, na segunda-feira (16), o envio de aproximadamente 50 mil doses adicionais de vacinas contra a Covid-19 ao Paraná. A medida busca reforçar os estoques destinados aos grupos prioritários.

Os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram que, até 11 de novembro, o Paraná havia registrado 10.058 casos de síndrome gripal associados à Covid-19. No mesmo período de 2025, foram 21.775 notificações. A diferença representa uma redução de 53%, embora os números mais recentes indiquem uma mudança na tendência de circulação do vírus.

A diminuição também aparece nos casos graves. Até a Semana Epidemiológica 44, foram contabilizadas 413 internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) decorrentes da Covid-19, contra 1.135 no mesmo intervalo do ano anterior, uma queda de 63%.

Em relação às mortes, o estado passou de 154 óbitos em 2025 para 47 em 2026, considerando os mesmos períodos epidemiológicos. A redução foi de aproximadamente 69%.

O contraste entre os números acumulados e o aumento recente mostra que, embora a Covid-19 tenha provocado menos casos graves neste ano, o coronavírus continua circulando e pode voltar a ganhar força.

Vacinação contra a Covid-19 no Paraná

A vacinação permanece como uma das principais medidas para evitar complicações e mortes pela doença. Ao longo de 2026, o Paraná aplicou 550.790 doses de imunizantes contra a Covid-19, segundo a Sesa.

As crianças menores de cinco anos receberam 221.585 doses, enquanto os idosos foram contemplados com 211.967. Entre as gestantes, foram aplicadas 45.428 doses, com cobertura vacinal de 45,15%.

Os imunizantes continuam disponíveis gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme as recomendações do Ministério da Saúde para cada faixa etária e grupo prioritário.

A orientação é que idosos (com mais de 60 anos) e pessoas imunocomprometidas mantenham a vacinação atualizada, já que apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença. Gestantes e crianças pequenas (de 6 meses a 5 anos), também estão entre os públicos contemplados pelo calendário de imunização.

Como o Paraná monitora a circulação do coronavírus

Mesmo com a redução das internações e mortes ao longo do ano, a Secretaria de Estado da Saúde mantém o acompanhamento dos vírus respiratórios para identificar possíveis mudanças no cenário epidemiológico.

Atualmente, o Paraná conta com 34 unidades sentinelas distribuídas pelas Regionais de Saúde. Esses serviços monitoram a circulação de vírus responsáveis por doenças respiratórias e fornecem informações que ajudam a orientar as ações de prevenção e atendimento.

O trabalho envolve equipes de vigilância epidemiológica, laboratórios, profissionais responsáveis pela vacinação e serviços hospitalares. A Sesa também realiza capacitações para melhorar a qualidade das notificações, acompanhar a cobertura vacinal e preparar os municípios para eventuais aumentos na procura por atendimento.

Além da imunização, a secretaria recomenda medidas como higienizar frequentemente as mãos, manter os ambientes ventilados e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Pessoas com sintomas respiratórios devem procurar atendimento de saúde, principalmente diante de sinais de agravamento.

A orientação é manter os cuidados mesmo diante da queda dos indicadores anuais, já que a redução das notificações não elimina a possibilidade de novos períodos de maior circulação do coronavírus.