A duplicação da PR-412 entre Matinhos e Praia de Leste, em Pontal do Paraná, já tem trechos das novas vias marginais recebendo asfalto, vigas do viaduto instaladas e estruturas das duas novas pontes prontas.

Com 14,28 quilômetros de extensão, a obra chegou a 26,14% de execução, segundo os dados de novembro do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). O investimento realizado até agora é de R$ 71,7 milhões, e a previsão de conclusão é março de 2028.

Um dos avanços mais visíveis está nas vias marginais, que estão sendo construídas ao lado da pista atual. Depois dos trabalhos de terraplenagem e da preparação das camadas de base e sub-base, a aplicação de concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) começou em setembro.

A pavimentação dessas pistas é uma das etapas necessárias para permitir a transferência do tráfego e liberar a duplicação da rodovia principal. Veja, abaixo, como estão as obras:

Foto: DER. Foto: Geraldo Bubniak/AEN.

O que já avançou no viaduto e nas pontes?

No cruzamento da PR-412 com a Avenida Curitiba, onde está sendo construído um novo viaduto, as vigas longarinas da estrutura já foram lançadas. Também avançam os trabalhos nos muros de contenção, que serão feitos com peças de concreto pré-fabricadas no próprio canteiro de obras.

Duas novas pontes também fazem parte do projeto, sobre o Canal de Matinhos e o Rio Balneário, e as vigas dessas estruturas já estão prontas.

Os serviços de drenagem são, até agora, os mais avançados da duplicação. Essa etapa inclui a implantação de canaletas, caixas coletoras, valetas, drenos, sarjetas e meios-fios, estruturas que ajudam a conduzir a água da chuva, do subsolo e do oceano e a evitar problemas nas pistas.

Rodovia terá 14 km reformados

A duplicação da PR-412 começou em agosto de 2025, quando foi assinada a ordem de serviço para a execução dos trabalhos. Com investimento previsto de R$ 274 milhões e prazo inicial de 36 meses, o projeto foi planejado para começar pelas novas vias marginais.

A pista central da PR-412 terá pavimento rígido de concreto. O asfalto atual será demolido e a plataforma da rodovia, alargada. A estratégia permite ampliar a pista central sem interromper completamente a circulação na rodovia, que é uma das principais ligações entre os dois municípios e concentra grande movimento de veículos durante a temporada de verão.

A duplicação também prevê a construção de estacionamentos, calçadas e ciclovias, além da instalação de iluminação, sinalização horizontal e vertical e dispositivos de segurança viária. Essas melhorias serão incorporadas ao longo dos 14,28 quilômetros entre Matinhos e Praia de Leste.