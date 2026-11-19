A criação de um novo calçadão em Londrina, no Norte do Paraná, vai mudar o entorno do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova. A Travessa Iguaçu, localizada ao lado da igreja, será incorporada à área do santuário e transformada em um espaço destinado à circulação de pedestres. A medida também permitirá ampliar a estrutura de acolhimento dos fiéis e integra um projeto de revitalização da região.

A mudança foi autorizada pela Lei nº 14.303, sancionada pelo prefeito Tiago Amaral nesta quinta-feira (19). A legislação permite a permuta de terrenos entre o Município e a Mitra Arquidiocesana de Londrina, responsável pelo santuário.

Com a transferência, a Mitra passa a incorporar ao imóvel do santuário uma área de 930 metros quadrados da Travessa Iguaçu. Em contrapartida, o município receberá um terreno particular de 514 metros quadrados, localizado na Rua Iapó, na Vila Mendonça. A área é considerada necessária para futuras intervenções e melhorias no sistema viário da Rua Itajaí.

Aumento da capacidade de acolhimento em 50%

A incorporação da travessa permitirá ampliar em aproximadamente 75% o espaço destinado ao acolhimento de visitantes no santuário. A expectativa, conforme a justificativa do projeto de lei, é aumentar em até 50% o número de pessoas atendidas.

O espaço recebe aproximadamente 500 mil visitas por ano. Mensalmente, são realizadas cerca de 90 missas e entre 800 e 1.200 sacramentos de confissão. Para o período do Natal, a expectativa é receber aproximadamente 60 mil pessoas.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Londrina.

A ampliação atende a uma demanda antiga da comunidade religiosa, diante do crescimento no número de fiéis e peregrinos. A falta de espaço exigia alternativas, mas a execução do projeto dependia de uma parceria com o poder público.

O religioso também destacou que o santuário recebe visitantes de diferentes estados, principalmente de São Paulo, Mato Grosso do Sul e do Norte do Paraná.

Mitra terá obrigações na revitalização da região

A permuta dos terrenos prevê ainda uma compensação pela diferença de R$ 104,4 mil entre os valores dos imóveis, identificada em avaliações realizadas pelo município.

Para cumprir essa obrigação, a Mitra Arquidiocesana deverá entregar à Prefeitura os projetos arquitetônico e estrutural completos e aprovados da Praça Vila Nova, situada entre as ruas Grajaú, Taquari e Purus.

A entidade também ficará responsável pela limpeza, conservação e manutenção da praça durante dez anos. Os projetos deverão passar pela análise e aprovação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação e de outros órgãos municipais competentes.

Além das mudanças no entorno do santuário, o projeto prevê a elevação da rua e a reorganização do espaço para priorizar a circulação de pedestres.