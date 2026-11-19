A hidrelétrica de Salto Caxias, localizada no Sudoeste do Paraná, pode receber um incremento de aproximadamente 900 megawatts em sua capacidade instalada, elevando a potência atual de 1.240 MW para cerca de 2.140 MW. O projeto foi cadastrado pela Copel na Agência Nacional de Energia Elétrica para participar do próximo leilão de capacidade, marcado para o segundo semestre de 2027. As informações são da Gazeta do Povo.

A companhia paranaense anunciou na quinta-feira (19), durante apresentação a investidores na Bolsa de Nova York, que pretende aplicar pouco mais de R$ 21 bilhões até 2030 no maior programa de investimentos de sua história. A ampliação de Salto Caxias integra essa estratégia de expansão da geração hidrelétrica no Rio Iguaçu.

Investimento superior ao de Segredo

O vice-presidente de Estratégia, Novos Negócios e Transformação Digital da Copel, Diogo Mac Cord, informou que o valor a ser investido em Salto Caxias deve superar os R$ 3,6 bilhões destinados à usina de Segredo. Ele explicou que a obra será mais cara porque não será possível aproveitar estruturas já existentes, diferentemente do que ocorreu em Segredo, onde túneis escavados na construção original permitiram a instalação de uma nova casa de força.

Sobre o licenciamento ambiental, Mac Cord afirmou não enxergar obstáculos significativos e demonstrou confiança de que a autorização será obtida nos próximos meses. A potência adicional será acionada conforme a demanda do sistema elétrico, sem que isso represente crescimento proporcional na geração contínua de energia.

Outras usinas em ampliação e projetos futuros

A Copel já iniciou em junho as obras de ampliação nas hidrelétricas de Foz do Areia e Segredo, viabilizadas por leilão de capacidade realizado em março deste ano. Em Foz do Areia, a potência passará de 1.676 MW para 2.536 MW com investimento de R$ 1,3 bilhão. Já Segredo terá sua capacidade dobrada, saltando de 1.260 MW para 2.526 MW.

A empresa também desenvolve projetos de usinas reversíveis, tecnologia que permite bombear água a reservatórios superiores em períodos de baixa demanda para posterior aproveitamento em novas casas de força.

A carteira soma 9 mil MW em sete empreendimentos, ainda em fase preliminar de cadastramento na Empresa de Pesquisa Energética. Mac Cord destacou que a Copel está bem posicionada para liderar essa tecnologia no Brasil.