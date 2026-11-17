O Paraná vai receber 50 mil doses extras de vacina contra a Covid-19 em uma nova distribuição anunciada pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (16). O envio busca reforçar os estoques estaduais e garantir a continuidade da imunização dos grupos prioritários.

A medida ocorre em um momento de atenção para o avanço recente do vírus: o Paraná está entre as 18 estados com tendência de crescimento nos casos de síndrome gripal associados à doença nas últimas seis semanas.

Apesar da alta, o nível de circulação da Covid-19 no Paraná permanece classificado como de baixo risco. Dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), referentes à semana epidemiológica 44, encerrada em 9 de novembro, apontam que o Estado registrou queda de 66,2% nos casos e de 73,2% nos óbitos em comparação com o mesmo período de 2025.

A distribuição das doses será feita de forma gradual. Além do Paraná, outros estados também receberão reforços. São Paulo terá mais de 500 mil doses, o Rio de Janeiro receberá 350 mil e Minas Gerais, 290 mil. Para o Rio Grande do Sul, estão previstas 140 mil doses.

A vacinação contra a Covid-19 continua gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O calendário contempla crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, idosos e pessoas de grupos especiais, como imunocomprometidos e pessoas com comorbidades.

Para idosos com 60 anos ou mais e imunocomprometidos, a recomendação é de duas doses por ano, com intervalo de seis meses. Para os demais públicos prioritários, a orientação segue os critérios do Programa Nacional de Imunizações.