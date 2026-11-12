Casos graves de covid-19 sobem no início de novembro, aponta Fiocruz

Os casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave por covid-19 tiveram alta no país no início de novembro. A informação é da Fundação Oswaldo Cruz, divulgada no Boletim Infogripe desta quinta-feira. Nas últimas quatro semanas, 11,5% das hospitalizações e 26,9% das mortes por síndrome respiratória aguda grave viral foram causadas pelo coronavírus. As informações são da Agência Brasil.

A Fiocruz ressalta que o número de casos graves por covid-19 permanece em níveis baixos. Apesar do aumento das confirmações da doença, os casos de síndrome respiratória aguda grave, de forma geral, apresentam tendência de queda no país. O boletim foi atualizado com os dados de 1º a 7 de novembro inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe até o último sábado.

Vacinação e cuidados preventivos

A pesquisadora Tatiana Portella, da Fiocruz, avalia que a situação não é preocupante, mas deve servir como um lembrete para a população se vacinar. Grupos prioritários precisam ser imunizados todos os anos contra a doença. Alguns grupos, como idosos e imunocomprometidos, devem tomar doses de reforço a cada seis meses.

A pesquisadora recomenda que as pessoas mantenham hábitos de etiqueta respiratória, como limpar sempre as mãos e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Para quem está com sintomas de gripe ou resfriado, o indicado é ficar em isolamento. Se não for possível manter o isolamento, o recomendado é sair de casa usando uma boa máscara, como PFF2 ou N95, para diminuir as chances de transmissão do vírus.

Situação no Paraná e outras regiões

Os casos de síndrome respiratória aguda grave por covid-19 têm ganhado mais força na Bahia, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Paraná e no Distrito Federal. A tendência de casos é considerada de risco ou de alto risco em quatro capitais: Boa Vista, João Pessoa, Porto Velho e Rio de Janeiro.

Nas três primeiras, o aumento de casos se concentra principalmente em crianças com menos de 4 anos. No Rio de Janeiro há maior prevalência em idosos com mais de 65 anos. Outras quatro capitais apresentam níveis em alerta, mas sem tendência de crescimento no longo prazo: Aracaju, Brasília, Cuiabá e Florianópolis.