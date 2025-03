Carga de celulares avaliada em quase meio milhão de reais é apreendida no Paraná

A Receita Federal apreendeu quase meio milhão de reais em aparelhos celulares na Ponte Internacional da Amizade, que liga o Brasil e o Paraguai, na segunda-feira (24). Um casal paraguaio foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal.

De acordo com o órgão, os 326 telefones estavam escondidos em um fundo falso dentro do tanque de combustível de um carro, que foi abordado durante fiscalização de rotina. Quando os servidores federais realizaram uma vistoria detalhada, encontraram os objetos.

Os celulares foram avaliados em R$ 488.769,66. Conforme a Receita Federal, o crime praticado é de descaminho, que envolve a tentativa de introduzir produtos no país sem o devido pagamento de impostos.

As mercadorias apreendidas foram encaminhadas para a Alfândega de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Já o veículo foi removido para o pátio da Receita Federal.