Chefão do tráfico de drogas é preso na Grande Curitiba

O homem apontado como chefe do tráfico de drogas na Vila Zumbi, limite entre Curitiba e Colombo, na região metropolitana (RMC), foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Segundo o delegado Igor Moura, a investigação que terminou na prisão do homem, conhecido como ‘Macuco’, começou no final de 2024, após a detenção de um traficante da região.

“Com ele, foi apreendido um celular que ele usava para enviar mensagens e ligar para esse chefe do tráfico. Com autorização judicial, foram feitas análises do conteúdo que comprovou a liderança de ‘Macuco’”, detalha Moura.

O homem foi preso na quinta-feira (20) passada. No entanto, a informação foi divulgada pela PCPR somente nesta terça-feira (25). Ele foi encaminhado ao sistema prisional e vai responder pelo crime de tráfico de drogas, com penas que variam de dois a 20 anos de reclusão, além de pagamento de multas.

Como denunciar um crime?

A Polícia Civil do Paraná informa que a população pode contribuir no combate ao tráfico de drogas por meio de denúncias, que podem ser feitas de maneira anônima pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.