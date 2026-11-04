Caravana de Natal da Coca-Cola confirma roteiro em 11 cidades do Paraná

A Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar por 11 cidades do Paraná em novembro e dezembro de 2026. O desfile contará com caminhões iluminados e cenários temáticos de Natal, com paradas programadas em municípios como Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu.

A programação começa em 23 de novembro, em Ponta Grossa, e segue por Guarapuava, Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu. Em dezembro, a caravana retorna ao roteiro paranaense para passar por Maringá e Sarandi; Londrina e Cambé; e Curitiba e São José dos Pinhais.

Confira as datas da Caravana de Natal da Coca-Cola no Paraná

As datas e os itinerários podem sofrer alterações. O roteiro prevê as seguintes passagens:

23 de novembro: Ponta Grossa

Ponta Grossa 24 de novembro: Guarapuava

Guarapuava 25 de novembro: Toledo e Cascavel

Toledo e Cascavel 26 de novembro: Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu 19 de dezembro: Maringá e Sarandi

Maringá e Sarandi 20 de dezembro: Londrina e Cambé

Londrina e Cambé 22 de dezembro: Curitiba e São José dos Pinhais

Caminhões terão cenários e iluminação de Natal

Neste ano, a caravana terá cinco caminhões, organizados em duas comitivas que percorrerão sete estados brasileiros. Além do Paraná, a programação inclui cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

A edição de 2026 contará com cinco cenários temáticos: Fábrica da Magia, Vila do Casal Noel, Ursos Patinadores, Mágica ao Vivo e O Presente. Os espaços combinam decoração, iluminação e recursos audiovisuais para formar uma apresentação em movimento.