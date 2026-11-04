Roteiro natalino

Caravana de Natal da Coca-Cola confirma roteiro em 11 cidades do Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Valeska Macedo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 04/11/26 16h25
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Caravanas de Natal da Coca-Cola
Serão duas comitivas e cinco caminhões, que vão levar às ruas uma experiência visual e sensorial dedicada à celebração natalina. Foto: Divulgação/Coca-Cola FEMSA Brasil

A Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar por 11 cidades do Paraná em novembro e dezembro de 2026. O desfile contará com caminhões iluminados e cenários temáticos de Natal, com paradas programadas em municípios como Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu.

A programação começa em 23 de novembro, em Ponta Grossa, e segue por Guarapuava, Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu. Em dezembro, a caravana retorna ao roteiro paranaense para passar por Maringá e Sarandi; Londrina e Cambé; e Curitiba e São José dos Pinhais.

Confira as datas da Caravana de Natal da Coca-Cola no Paraná

As datas e os itinerários podem sofrer alterações. O roteiro prevê as seguintes passagens:

  • 23 de novembro: Ponta Grossa
  • 24 de novembro: Guarapuava
  • 25 de novembro: Toledo e Cascavel
  • 26 de novembro: Foz do Iguaçu
  • 19 de dezembro: Maringá e Sarandi
  • 20 de dezembro: Londrina e Cambé
  • 22 de dezembro: Curitiba e São José dos Pinhais
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Caminhões terão cenários e iluminação de Natal

Neste ano, a caravana terá cinco caminhões, organizados em duas comitivas que percorrerão sete estados brasileiros. Além do Paraná, a programação inclui cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

A edição de 2026 contará com cinco cenários temáticos: Fábrica da Magia, Vila do Casal Noel, Ursos Patinadores, Mágica ao Vivo e O Presente. Os espaços combinam decoração, iluminação e recursos audiovisuais para formar uma apresentação em movimento.

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