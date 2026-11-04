Festival do Pão com Bolinho: 31 participantes, receitas inusitadas e preço único

Uma das principais curitibanices (coisas de Curitiba) gastronômicas, o pão com bolinho volta a estrelar um evento só dele. Em sua 25ª edição, o Festival do Pão com Bolinho de Curitiba começa nesta quarta-feira, vai até o dia 22 de novembro e reúne 31 estabelecimentos, entre bares, restaurantes e lanchonetes. O preço da iguaria é único (e muitas receitas vêm com acompanhamento): R$ 27.

Primo “raiz” do hambúrguer, o bolinho tem características próprias, que lhe conferem certo status entre as opções da boa gastronomia de boteco. Um dos principais diferenciais desta edição do festival, todos os anos promovido pela plataforma Curitiba Honesta, será a variedade de receitas.

“A nova edição está sensacional pela variedade de combinações e receitas, dos pães escolhidos, passando pelos temperos. Ao contrário do hambúrguer, que leva ingredientes mais simples, cada bolinho de carne tem um tempero especial. Você nunca encontra um bolinho igual ao outro. Até as carnes são diferentes”, explica Sergio Medeiros, organizador do evento.

O bolinho – frito em imersão, para criar aquela casquinha crocante – normalmente leva carne bovina, mas no festival existem variações com linguiça, linguiça Blumenau e até opções mais ousadas como joelho de porco.

“O Festival do Pão com Bolinho tem um significado muito especial para nós. Eu e meu esposo, Diego, participamos desde 2017, assim que abrimos o Burguer Bar e ainda éramos uma hamburgueria pequena. O festival foi uma porta de entrada para que muitas pessoas conhecessem nosso trabalho e se tornassem clientes fiéis”, relembra Debora Moreira, sócia do Burger Bar.

Para este ano, o pão com bolinho que eles desenvolveram leva vários ingredientes que são Indicação Geográfica do Paraná, como o queijo de Witmarsum e o mel de Capanema. A aposta da casa é que as vendas disparem (em média, o festival faz as vendas crescerem 30%). “Sem dúvida, este festival e os demais do Curitiba Honesta tiveram um papel fundamental na nossa trajetória e no crescimento da nossa marca”, finalizou Debora.

Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

CONFIRA OS PARTICIPANTES:

Al Sultan Água Verde

Al Sultan Juvevê

Al Sultan São José dos Pinhais

Barbaran

Baroneza

Bom Scotch

Buena Onda

Burguer Bar Juvevê

Burguer Bar Xaxim

Burger Beast Arena

Burger Beast Feiras Noturnas

Charcutaria Curitibana

Essen Biergarten

Kibe da Boca- João Negrão

Mercearia Fantinato

Maniacs Bar da Fabrica

Ninki Pastelaria- Mercado Municipal

Nosso Boteco

O Bar do Açougueiro Água Verde

O Bar do Açougueiro Bacacheri

O Bar do Açougueiro Batel

Panificadora Aquarius

Quermesse Bom Retiro

Quermesse Ecoville

Quintal 68

Restaurante Imperial

Ruína Bar Bigorrilho

Ruína Bar Centro

Silzeus

Trattoria Dallarmi

Ukra Bar

Descrições dos sanduíches e endereços estão disponíveis no site do evento.