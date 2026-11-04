Projeto Verão: 6 dicas para conquistar o cabelo dos sonhos

Com o verão se aproximando, o sol, o suor, a piscina e as altas temperaturas pedem mais atenção aos cabelos. A exposição frequente ao calor, ao cloro e à água do mar pode deixar os fios ressecados, com frizz, mais frágeis e sem brilho. Para ajudar a manter os cabelos bonitos e saudáveis durante a estação, especialistas revelam 6 cuidados para incluir na rotina capilar. Confira!

1. Aprenda a lavar os cabelos corretamente

Com o aumento das temperaturas e da transpiração, pode ser necessário ajustar a frequência das lavagens. O mais importante é manter o couro cabeludo limpo, sem exagerar na quantidade de produtos nem utilizar água muito quente. Após um dia de praia ou piscina, a higienização também ajuda a remover resíduos de sal, cloro e suor, evitando que permaneçam acumulados nos fios.

“Uma boa lavagem começa pelo couro cabeludo, onde se acumulam oleosidade, suor e resíduos. Recomendo molhar bem os cabelos, aplicar o shampoo principalmente na raiz, massagear delicadamente com as pontas dos dedos e enxaguar completamente. A água muito quente também pode aumentar o ressecamento”, explica Odila Martins, cabeleireira e terapeuta capilar.

2. Prepare os fios antes do calor intenso

Esperar o cabelo apresentar sinais de ressecamento para começar a cuidar pode dificultar a manutenção da aparência saudável dos fios durante o verão. Investir em hidratação e nutrição de acordo com as necessidades dos fios ajuda a reduzir o aspecto áspero provocado pela exposição ao sol, ao vento, ao cloro e à água salgada. Cabelos descoloridos ou submetidos a procedimentos químicos podem exigir atenção especial.

“Quando começamos a preparar o cabelo antes do período de maior exposição, conseguimos trabalhar a hidratação e a nutrição de forma preventiva. Um cabelo natural, um colorido e um descolorido têm necessidades diferentes. Por isso, o cronograma deve considerar a condição dos fios, sem exagerar nos tratamentos”, explica Rose Alves, cabeleireira.

3. Controle o frizz e recupere o brilho

O frizz costuma se tornar mais evidente nos dias quentes e úmidos, especialmente quando os fios estão sensibilizados. Além de utilizar produtos adequados, pequenas mudanças na rotina podem ajudar, como reduzir o uso excessivo de secador e chapinha, desembaraçar com delicadeza e evitar atrito intenso com toalhas. Finalizadores e séruns também podem melhorar temporariamente o alinhamento e a aparência do cabelo.

“O brilho depende de como a luz reflete no cabelo. Quando a cutícula está áspera ou desalinhada, os fios parecem opacos. Eu começaria pelo básico: shampoo e condicionador adequados, desembaraçar com cuidado e diminuir o calor. Óleos e séruns ajudam na aparência, mas não recuperam permanentemente um fio danificado”, explica Michelle Vianna, fisioterapeuta dermatofuncional e tricologista.

Manter uma rotina capilar equilibrada e evitar o excesso de tratamentos que possam sensibilizar os fios e o couro cabeludo ajuda a manter os fios saudáveis (Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock)

4. Invista em uma rotina de cuidados personalizada

A tendência de beleza inspirada no skincare coreano também reforçou a importância da prevenção e dos cuidados individualizados. Na rotina capilar, isso significa observar as necessidades do couro cabeludo e dos fios antes de investir em diferentes produtos. Em vez de seguir todas as tendências, a recomendação é construir uma rotina equilibrada, evitando o excesso de tratamentos e procedimentos que possam provocar irritação ou sensibilização.

“A grande contribuição da cosmetologia sul-coreana foi ensinar o mercado a respeitar e fortalecer a barreira cutânea. Em vez de focar na agressão para gerar renovação, a prioridade passa a ser nutrir, bioestimular e regenerar”, explica a Dra. Tatyana Braga, médica dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

5. Evite penteados que provoquem tração

Rabos de cavalo, tranças e coques são alternativas práticas para enfrentar o calor, mas precisam ser feitos com cuidado. Prender os cabelos com força excessiva e de maneira repetitiva pode favorecer a quebra e, em alguns casos, contribuir para o desenvolvimento da alopecia por tração. Variar os penteados, utilizar acessórios que não apertem os fios e evitar tensão constante na raiz são medidas importantes para preservar a saúde capilar.

A atenção deve ser ainda maior quando surgem sinais como dor no couro cabeludo, fios quebrados próximos à testa ou diminuição da densidade capilar nas regiões submetidas à tração. Nesses casos, a avaliação profissional ajuda a identificar a causa e orientar o tratamento adequado.

“Não existe uma idade única que determine quando uma pessoa deve fazer o transplante. O mais importante é entender o motivo da queda e avaliar se o procedimento realmente é indicado para aquele paciente”, explica o Dr. Vlassios Marangos, médico especialista em queda de cabelo e transplante capilar.

6. Proteja a cor e evite o desbotamento dos fios

Quem tem cabelos coloridos, com luzes ou mechas precisa redobrar os cuidados durante o verão. A exposição solar, o cloro da piscina e a água do mar podem contribuir para o desbotamento e deixar os fios mais ásperos e sem brilho. Além de utilizar produtos específicos para cabelos coloridos, vale apostar em proteção térmica, hidratação regular e acessórios que diminuam a exposição direta ao sol.

Para Ricardo Quesada, cabeleireiro especialista em cortes e mechas do Espaço Hi, spa urbano localizado na Mooca, em São Paulo, o segredo para manter uma coloração bonita durante o verão está nos cuidados antes e depois da exposição ao sol, principalmente em cabelos descoloridos, que tendem a ser mais sensíveis às agressões externas.

“O verão é uma das épocas em que os cabelos coloridos mais sofrem, porque existe uma combinação de sol, cloro, água do mar e lavagens frequentes. Tudo isso pode acelerar o desbotamento e deixar os fios mais ressecados. Minha orientação é sempre molhar o cabelo com água-doce antes de entrar na piscina ou no mar, utilizar um leave-in com proteção UV e enxaguar os fios assim que sair da água. Também é importante investir em máscaras específicas para cabelos coloridos e evitar o uso excessivo de chapinha e secador. Para quem tem mechas ou cabelo descolorido, esses cuidados fazem ainda mais diferença, porque ajudam a preservar a tonalidade, o brilho e a maciez por mais tempo. Não adianta sair do salão com uma cor linda e esquecer que a manutenção precisa continuar em casa”, explica Ricardo Quesada.

Por Sarah Carvalho