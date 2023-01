Um caminhão-tanque carregado com óleo diesel bateu em uma praça de pedágio desativada da BR-277 na manhã desta quarta-feira (25), em Nova Laranjeiras, região central do Paraná. Informações indicam que o veículo perdeu o freio. O motorista, de 45 anos, morreu no local ao ficar preso nas ferragens. O caminhão incendiou após a batida.

Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo bateu na traseira de outra carreta. Depois, acertou as barreiras de contenção da área das cabines da praça de pedágio e pegou fogo.

Ainda segundo a PRF, o veículo havia saído de Araucária, região Metropolitana de Curitiba, e se dirigia para Cascavel, no Oeste do Estado.

A rodovia chegou a ficar completamente bloqueada por causa do acidente, mas já foi liberada.

“Ele desceu sem freios, deve ter falhado o sistema de freios, ele fez uma colisão durante este trajeto, antes da praça de pedágio, com outro veículo, se perdeu e projetou-se contra a praça, colidiu nas cabines e veio a incendiar e pegar fogo. Infelizmente, o condutor entrou em óbito”, explicou ao portal G1 Paraná o inspetor da PRF, Paulo Muzzi.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento da ocorrência. As equipes levaram cerca de quatro horas para conseguir controlar o incêndio. A carga do caminhão era inflamável.

Foto: Divulgação/PRF

Pedágio desativado

A praça de pedágio onde aconteceu o acidente está desativada desde novembro de 2021. Desde o fim dos pedágios, que aguardam novo leilão, as antigas praças passaram a ter um desvio para a passagem dos veículos.

