Um incêndio em um caminhão bloqueou por completo um trecho da BR-376, no sentido Santa Catarina, no final da manhã desta quarta-feira (18). A interdição ocorreu no quilômetro 679 da via, na região de Guaratuba, no Litoral paranaense. Uma das pistas no local do acidente foi liberada por volta das 12h45. Pouco antes das 14h, o congestionamento na rodovia chegava a 12 quilômetros.

continua depois da publicidade

+Fique ligado! Boleto do IPVA 2020 deixa de ser entregue em casa. Saiba como fazer o pagamento!

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi fechada nas proximidades da unidade operacional da corporação, no quilômetro 662. O objetivo é evitar que a fila se encerre em um trecho sinuoso da Serra do Mar.

Foto: Divulgação/PRF.

O incêndio

A PRF explicou que o motorista foi avisado de um princípio de incêndio em um dos eixos do semirreboque. Ele parou no acostamento e conseguiu desatrelar o caminhão. O veículo transportava fios de cobre e os Bombeiros precisaram usar água de um caminhão-pipa da concessionária Litoral Sul, responsável pelo trecho.

Tombado na BR-376

Este acidente ocorre exatamente uma semana após um caminhão, que trafegava a mais de 100 km/h, tombar e bloquear um trecho em Tijucas do Sul, a alguns quilômetros antes do acidente desta quarta-feira.