Uma pessoa foi socorrida com ferimentos moderados após uma explosão causada pelo vazamento de gás na cozinha de um restaurante na Galeria Osório, em frente à Praça Osório, no Centro de Curitiba, no final da manhã desta quarta-feira (18). A vítima foi encaminhada para o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. Segundo testemunhas, o barulho foi bastante forte e logo depois a fumaça tomou conta de toda a galeria.

Edenilson Grochovski, que trabalha em uma loja no local, conta que logo que escutou a explosão, por volta de 11h, não pensou duas vezes e correu para ajudar. “Estava trabalhando e ouvi o estouro e vi a fumaceira. Tentamos pegar um extintor, mas não conseguimos. Por isso tentei ajudar a evacuar as pessoas em segurança”, relata o comerciante.

Vazamento de gás fecha galeria no Centro e deixa vítimass Posted by Tribuna do Paraná on Wednesday, December 18, 2019

Segundo ele, o dono de outro comércio acabou passando mal após inalar a fumaça. “Além dele, outra mulher, que estava bem perto do local da explosão, acabou ferida. Ela tentou desligar o gás, mas se machucou”, conta.

“Quando chegamos verificamos que as pessoas que trabalham no local já estavam utilizando o sistema preventivo fixo e móvel de combate a incêndio do local. Isso foi importante para evitar que as chamas aumentassem ainda mais”, disse o tenente Guilherme Picolotto, do Corpo de Bombeiros.

Diversas viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, que chegou a atrapalhar o trânsito no entorno da Praça Osório.