O tombamento de uma carreta carregada com um contêiner com madeiras, possivelmente acima do limite de velocidade, causou engarrafamento de aproximadamente 10 km no trecho de Tijucas do Sul da BR-376, no sentido Santa Catarina. O acidente, sem vítimas, ocorreu às 5h30 desta quarta-feira (11) e deixou uma das faixas sentido sul completamente bloqueada. A pista foi totalmente liberada apenas às 13h45.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão saiu ileso do acidente e alegou problemas mecânicos. De acordo com o tacógrafo (equipamento que mede as velocidades do veículo) do caminhão o motorista transitava a velocidades superiores a 100 km/h momentos antes do tombamento. A velocidade máxima no local é de 80 km/h.

O trecho é perto de onde um caminhão atingiu e lançou um ônibus com passageiros ladeira abaixo, na manhã de terça-feira (10).