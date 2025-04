Caminhão pega fogo na BR-376 e bloqueia via temporariamente no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.



Um caminhão pegou fogo na madrugada deste sábado (19), na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O incêndio começou no conjunto de roda e assim que o condutor percebeu, parou o veículo no acostamento e desatrelou o caminhão trator da carroceria.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido. A ocorrência foi registrada às 5h40, no km 388. A rodovia chegou a ficar totalmente interditada por cerca de 45 minutos para atuação do Corpo de Bombeiros.



Em última atualização, às 9 horas, a PRF informou que o bloqueio é parcial no trecho. Mas não há registro de lentidão.