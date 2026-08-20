Caminhão estava na contramão em acidente com mortes na BR-373, aponta Sesp

A apuração sobre o grave acidente entre um ônibus e um caminhão na BR-373, em Ipiranga, avançou com novos detalhes, de acordo com o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, a perícia inicial indica que o caminhão seguia no sentido oposto da pista e bateu de frente com o ônibus.

Com a força do impacto, a suspeita é de que o ônibus tenha sido jogado para o acostamento, mas ainda não é possível afirmar se o motorista tentou desviar para evitar a batida ou se algum dos condutores dormiu ao volante.

A Polícia Científica falou sobre o que provocou a colisão, eles colheram amostras para exames toxicológicos em ambos os motoristas, além de utilizar drones e registros fotográficos para mapear o local da tragédia. A Polícia Rodoviária Federal também concluiu os laudos de sua alçada.

E a Polícia Civil do Paraná (PCPR) segue à frente do inquérito e informou que organizou o depoimento de testemunhas, além de buscar imagens de câmeras de monitoramento da região. Os policiais civis agora aguardam a entrega oficial dos laudos da Polícia Rodoviária Federal e da perícia técnica para determinar com precisão as causas do acidente.