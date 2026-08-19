Caminhão teria invadido a pista e provocado acidente na BR-373: 23 pessoas morreram

O acidente grave envolvendo um micro-ônibus de Imbituva, que causou a morte de 23 pessoas nos Campos Gerais, durante a madrugada desta quarta-feira (19) na BR-373, foi provocado por um caminhão. Segundo nota divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de maior porte teria saído da pista e invadido a contramão, batendo de frente com o micro-ônibus.

A batida aconteceu em um trecho de pista simples, em uma longa reta. A PRF também considera que, no momento da fatalidade, não havia condições climáticas adversas, como neblina ou chuva.

Ainda segundo a PRF, o caminhão saiu de Ponta Grossa e estava indo para Prudentópolis. Já o micro-ônibus, que era da Secretaria de Saúde de Imbituva, seguia no sentido contrário. Ele levava pacientes para hospitais de Curitiba.

O Governo do Paraná decretou luto oficial de três dias. A entidade emitiu uma nota, lamentando a fatalidade e se solidarizando com as famílias.