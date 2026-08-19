Luto na cidade

Prefeitura de Imbituva prepara velório coletivo no ginásio para vítimas do acidente na BR-373

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná
- Atualizado: 19/08/26 18h57
Prefira a Tribuna no Google
Prefeitura de Imbituva prepara velório coletivo de vítimas de acidente grave.
Prefeitura de Imbituva prepara velório coletivo de vítimas de acidente grave. Foto: CBMPR / divulgação.

A prefeitura de Imbituva, no Centro-Sul do Paraná, prepara seu ginásio municipal para o velório coletivo das vítimas do acidente que aconteceu na BR-373 na madrugada desta quarta-feira (19). A fatalidade resultou em 23 mortes e foi próxima de Ipiranga.

O espaço está sendo organizado com cadeiras para receber familiares e a comunidade para a despedida. O prefeito de Imbituva, Bertoldo Rover (PSD) decretou luto oficial. As escolas estão sem aulas e o administrativo também está em luto.

“Hoje é um dia que ficará marcado na região. Com 66 anos, nunca vi uma tragédia dessas. É triste, não apenas para Imbituva, mas para todo o Paraná”, declara o prefeito.

+ Leia mais

Ele ainda informa que já disponibilizaram carros para levar as famílias até o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa para reconhecimento.

Vítimas procuravam atendimento médico

Das 23 vítimas, 22 estavam em um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Imbituva, sendo a maior parte adultos e duas crianças. O transporte era para pacientes e acompanhantes, que tinham procedimentos médicos marcados em Curitiba. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) divulgou às 18 horas desta quarta-feira (19) o nome de 16 vítimas:

  • Willieny Brandt Marconato, 32 anos
  • ⁠Elisabeth do Rocio Malaquias Rodrigues, 54 anos
  • ⁠Miriam Vieira Magalhães, 50 anos
  • ⁠Nelson Luiz Bronguel, 61 anos
  • ⁠Valderi Stadler, 47 anos
  • Azelia Grisoski Stadler, 75 anos
  • Liane Biernet, 56 anos
  • Alex Rivail Machado da Silva, 26 anos
  • Clodoaldo Ananias Ribeiro de Jesus, 56 anos
  • Edenilze Teresinha Bronguel de Jesus, 50 anos
  • Edineia Lemes Batista, 38 anos
  • Erick Cezar Wiertel, 38 anos
  • Ivonete das Graças Malaquias, 58 anos
  • Marcos Vinicius Marconato, 45 anos
Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google