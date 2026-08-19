Prefeitura de Imbituva prepara velório coletivo no ginásio para vítimas do acidente na BR-373

A prefeitura de Imbituva, no Centro-Sul do Paraná, prepara seu ginásio municipal para o velório coletivo das vítimas do acidente que aconteceu na BR-373 na madrugada desta quarta-feira (19). A fatalidade resultou em 23 mortes e foi próxima de Ipiranga.

O espaço está sendo organizado com cadeiras para receber familiares e a comunidade para a despedida. O prefeito de Imbituva, Bertoldo Rover (PSD) decretou luto oficial. As escolas estão sem aulas e o administrativo também está em luto.

“Hoje é um dia que ficará marcado na região. Com 66 anos, nunca vi uma tragédia dessas. É triste, não apenas para Imbituva, mas para todo o Paraná”, declara o prefeito.

Ele ainda informa que já disponibilizaram carros para levar as famílias até o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa para reconhecimento.

Vítimas procuravam atendimento médico

Das 23 vítimas, 22 estavam em um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Imbituva, sendo a maior parte adultos e duas crianças. O transporte era para pacientes e acompanhantes, que tinham procedimentos médicos marcados em Curitiba. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) divulgou às 18 horas desta quarta-feira (19) o nome de 16 vítimas:

Willieny Brandt Marconato, 32 anos

⁠Elisabeth do Rocio Malaquias Rodrigues, 54 anos

⁠Miriam Vieira Magalhães, 50 anos

⁠Nelson Luiz Bronguel, 61 anos

⁠Valderi Stadler, 47 anos

Azelia Grisoski Stadler, 75 anos

Liane Biernet, 56 anos

Alex Rivail Machado da Silva, 26 anos

Clodoaldo Ananias Ribeiro de Jesus, 56 anos

Edenilze Teresinha Bronguel de Jesus, 50 anos

Edineia Lemes Batista, 38 anos

Erick Cezar Wiertel, 38 anos

Ivonete das Graças Malaquias, 58 anos

Marcos Vinicius Marconato, 45 anos