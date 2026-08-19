Prefeitura de Imbituva prepara velório coletivo no ginásio para vítimas do acidente na BR-373

A prefeitura de Imbituva, no Centro-Sul do Paraná, prepara seu ginásio municipal para o velório coletivo das vítimas do acidente que aconteceu na BR-373 na madrugada desta quarta-feira (19). A fatalidade resultou em 23 mortes e foi próxima de Ipiranga.
O espaço está sendo organizado com cadeiras para receber familiares e a comunidade para a despedida. O prefeito de Imbituva, Bertoldo Rover (PSD) decretou luto oficial. As escolas estão sem aulas e o administrativo também está em luto.
“Hoje é um dia que ficará marcado na região. Com 66 anos, nunca vi uma tragédia dessas. É triste, não apenas para Imbituva, mas para todo o Paraná”, declara o prefeito.
Ele ainda informa que já disponibilizaram carros para levar as famílias até o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa para reconhecimento.
Vítimas procuravam atendimento médico
Das 23 vítimas, 22 estavam em um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Imbituva, sendo a maior parte adultos e duas crianças. O transporte era para pacientes e acompanhantes, que tinham procedimentos médicos marcados em Curitiba. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) divulgou às 18 horas desta quarta-feira (19) o nome de 16 vítimas:
- Willieny Brandt Marconato, 32 anos
- Elisabeth do Rocio Malaquias Rodrigues, 54 anos
- Miriam Vieira Magalhães, 50 anos
- Nelson Luiz Bronguel, 61 anos
- Valderi Stadler, 47 anos
- Azelia Grisoski Stadler, 75 anos
- Liane Biernet, 56 anos
- Alex Rivail Machado da Silva, 26 anos
- Clodoaldo Ananias Ribeiro de Jesus, 56 anos
- Edenilze Teresinha Bronguel de Jesus, 50 anos
- Edineia Lemes Batista, 38 anos
- Erick Cezar Wiertel, 38 anos
- Ivonete das Graças Malaquias, 58 anos
- Marcos Vinicius Marconato, 45 anos