Caminhão cai em barranco na BR-376 após ser retirado de acidente

Um caminhão que havia tombado na madrugada desta terça-feira (06) na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, acabou caindo em um barranco após ser reerguido durante a manhã desta terça.

O flagra do ‘segundo acidente’ foi feito por uma equipe da RPC que estava no local no momento da retirada do veículo.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 552, por volta das 00h20, na pista sentido Ponta Grossa. O veículo estava carregado com hortifrutis que caíram no chão após o tombamento do caminhão.

Ninguém ficou ferido no acidente. No entanto, o veículo interditou as pistas durante a madrugada. A liberação total da BR-376 aconteceu na manhã desta terça-feira, por volta das 11 horas.

