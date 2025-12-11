Obras de ampliação da BR-277 começam nesta sexta em Curitiba e São José dos Pinhais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A BR-277 receberá obras de ampliação no trecho entre Curitiba e São José dos Pinhais, com início previsto para esta sexta-feira (12/12). O projeto contempla a adição de 32 quilômetros de novas faixas, abrangendo o percurso do Jardim Botânico, em Curitiba, até a Borda do Campo, em São José dos Pinhais.

Além das faixas adicionais, o plano inclui a construção de 15 quilômetros de ciclovias, novas vias marginais, estruturas de contenção e uma nova passarela para pedestres nas proximidades do Parque Peladeiro, no bairro Cajuru.

A EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo Lote 2 das concessões, executará as obras. A empresa prevê a mobilização de mais de 700 trabalhadores diretos e indiretos nesta fase de ampliação. Este projeto faz parte de um plano mais amplo de melhorias nas rodovias BR-277, BR-153 e BR-369, com conclusão estimada para 2027.

Durante a execução das obras, o trânsito na região poderá ser impactado.