Estradas

BR-277 tem trânsito carregado em Curitiba: Movimento em tempo real

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 24/04/26 11h47
Av. Lothário Meissner. Foto: Aniele Nascimento / arquivo Gazeta do Povo.

Nesta sexta-feira (24), o trânsito em Curitiba e nas principais rodovias que ligam a capital ao litoral e ao interior exige atenção redobrada dos motoristas. Quem pretende pegar a estrada para aproveitar o fim de semana precisa manter dois itens essenciais antes de sair de casa: paciência e atenção.

O aumento no fluxo já é percebido nas saídas da cidade, principalmente por motoristas que deixam a capital em direção às praias e a outras regiões do estado. Em alguns trajetos, a expectativa é de lentidão e trechos com tráfego carregado ao longo do dia.

+ Leia mais

Principais pontos de atenção nas BRs

Na BR-277, no sentido litoral, o fluxo segue intenso entre Curitiba e São José dos Pinhais. Há registros de lentidão na pista sentido capital até a região do Jardim Botânico de Curitiba, no km 83. Já no trecho entre Paranaguá e Ponta Grossa, motoristas relatam trânsito carregado, com paradas próximas a Campo Largo.

Ainda na BR-277, mas no sentido interior, o tráfego é intenso entre Guarapuava e Prudentópolis, com necessidade de atenção especial na região da Serra da Esperança, conhecida pelo traçado sinuoso.

Na BR-376, que faz a ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina, o tráfego opera em pista simples entre os km 663 e 672, nas regiões de Tijucas do Sul e Guaratuba. No trecho noroeste, nas proximidades de Nova Esperança, o fluxo também é considerado intenso.

Já na BR-116, há interdição parcial da faixa esquerda no km 105, em São José dos Pinhais, no sentido São Paulo, após registro de acidente. O bloqueio provoca filas que já chegam a cerca de quatro quilômetros.

Outro ponto de atenção é a BR-469, onde está programado bloqueio total temporário nesta sexta-feira (24), entre 6h e 7h, no km 19, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A interdição ocorre por conta de detonação de rochas em obras de duplicação.

Rodovias estaduais também exigem cautela

Nas rodovias estaduais, o cenário também pede atenção dos motoristas. Na PR-445, o trânsito varia de moderado a intenso entre Londrina e Tamarana. Um acidente fatal envolvendo um motociclista foi registrado no km 30 na tarde de ontem, o que ainda pode gerar reflexos no fluxo local.

Na PR-855, houve registro de acidente com vítimas no km 01, na região de Bandeirantes, na noite anterior. A recomendação é de cautela extra ao passar pelo trecho.

Outro ponto que exige atenção é a PRC-466, onde seguem obras e há previsão de novas detonações de rochas entre Turvo e Palmeirinha.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google