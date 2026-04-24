BR-277 tem trânsito carregado em Curitiba: Movimento em tempo real

Nesta sexta-feira (24), o trânsito em Curitiba e nas principais rodovias que ligam a capital ao litoral e ao interior exige atenção redobrada dos motoristas. Quem pretende pegar a estrada para aproveitar o fim de semana precisa manter dois itens essenciais antes de sair de casa: paciência e atenção.

O aumento no fluxo já é percebido nas saídas da cidade, principalmente por motoristas que deixam a capital em direção às praias e a outras regiões do estado. Em alguns trajetos, a expectativa é de lentidão e trechos com tráfego carregado ao longo do dia.

Principais pontos de atenção nas BRs

Na BR-277, no sentido litoral, o fluxo segue intenso entre Curitiba e São José dos Pinhais. Há registros de lentidão na pista sentido capital até a região do Jardim Botânico de Curitiba, no km 83. Já no trecho entre Paranaguá e Ponta Grossa, motoristas relatam trânsito carregado, com paradas próximas a Campo Largo.

Ainda na BR-277, mas no sentido interior, o tráfego é intenso entre Guarapuava e Prudentópolis, com necessidade de atenção especial na região da Serra da Esperança, conhecida pelo traçado sinuoso.

Na BR-376, que faz a ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina, o tráfego opera em pista simples entre os km 663 e 672, nas regiões de Tijucas do Sul e Guaratuba. No trecho noroeste, nas proximidades de Nova Esperança, o fluxo também é considerado intenso.

Já na BR-116, há interdição parcial da faixa esquerda no km 105, em São José dos Pinhais, no sentido São Paulo, após registro de acidente. O bloqueio provoca filas que já chegam a cerca de quatro quilômetros.

Outro ponto de atenção é a BR-469, onde está programado bloqueio total temporário nesta sexta-feira (24), entre 6h e 7h, no km 19, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A interdição ocorre por conta de detonação de rochas em obras de duplicação.

Rodovias estaduais também exigem cautela

Nas rodovias estaduais, o cenário também pede atenção dos motoristas. Na PR-445, o trânsito varia de moderado a intenso entre Londrina e Tamarana. Um acidente fatal envolvendo um motociclista foi registrado no km 30 na tarde de ontem, o que ainda pode gerar reflexos no fluxo local.

Na PR-855, houve registro de acidente com vítimas no km 01, na região de Bandeirantes, na noite anterior. A recomendação é de cautela extra ao passar pelo trecho.

Outro ponto que exige atenção é a PRC-466, onde seguem obras e há previsão de novas detonações de rochas entre Turvo e Palmeirinha.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

🚙Trânsito lento do km 614 ao km 628 da BR-376/PR, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido a um reflexo de acidente anterior.



✅No momento, não há interdição da via. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) November 15, 2024

✅ Movimentação na BR 277 rumo ao Litoral do Paraná segue intensa neste meio de dia. Não há incidentes ao longo das estradas, contudo existem registros de congestionamentos em alguns pontos devido a alta circulação de veículos.



Pontos de Lentidão



➡️ BR 277 – Sentido Praias do… — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) November 15, 2024