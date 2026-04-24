13 bairros de Curitiba sem água nesta sexta; veja se o seu está na lista

Moradores de diferentes regiões do Paraná devem redobrar a atenção ao consumo de água nesta sexta-feira (24). O cronograma de manutenções da Sanepar indica paralisações que afetam desde Curitiba e a Região Metropolitana até municípios do centro e sul do estado. As interrupções são causadas por obras de melhoria na rede e limpezas preventivas em reservatórios. Em Curitiba, 13 bairros podem ter o abastecimento afetado nesta sexta-feira.

Curitiba e Região Metropolitana

Na capital e arredores, o destaque vai para a continuidade de uma manutenção de grande porte que interliga Curitiba e Fazenda Rio Grande. O serviço, iniciado na manhã de quinta-feira (23), tem previsão de normalização completa do abastecimento apenas na manhã desta sexta-feira (24). Moradores das áreas afetadas podem sentir baixa pressão ou falta d’água até que o sistema esteja totalmente recuperado durante a manhã.

Bairros afetados em Curitiba: Água Verde, Alto Boqueirão, Campo de Santana, Fanny, Ganchinho, Guaíra, Parolin, Pinheirinho, Prado Velho, Rebouças, Sítio Cercado, Tatuquara e Xaxim.

Bairros afetados em Fazenda Rio Grande: Campo do Rio, Estados, Eucaliptos, Gralha Azul, Iguaçu, Nações, Parque Industrial, Santa Helena, Santa Maria, Santa Terezinha, Santarém, São Sebastião e Veneza.

Interior do Estado

A sexta-feira também será de interrupções programadas em outras cidades paranaenses devido à higienização de reservatórios, procedimento essencial para garantir a qualidade da água:

Honório Serpa: A Sanepar realiza hoje a limpeza periódica do reservatório local. O serviço começou às 08h e a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradualmente até o final da tarde, por volta das 18h .

A Sanepar realiza hoje a limpeza periódica do reservatório local. O serviço começou às 08h e a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradualmente até o . Avisos Futuros: A companhia já emitiu alertas para os próximos dias em cidades como Reserva e Londrina (domingo, 26) e Imbaú (segunda e terça, 27 e 28), reforçando a necessidade de planejamento por parte dos consumidores.

Orientações aos moradores

A Sanepar orienta que a água das caixas-d’água deve ser utilizada prioritariamente para higiene pessoal e alimentação. Atividades que demandam grande volume, como lavagem de carros, calçadas ou rega de jardins, devem ser evitadas durante o período de manutenção.

Conforme a norma da ABNT, cada imóvel deve possuir uma caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. Imóveis com reservatório adequado dificilmente sentem os impactos de paralisações de curta duração.