Incêndio no Morro do Boi completa 24h; focos estão em área de difícil acesso

O Corpo de Bombeiros segue nesta sexta-feira (24/04) o combate às chamas que vão consumindo parte da vegetação do Morro do Boi, em Matinhos. O incêndio começou há 24 horas. As equipes fizeram o primeiro atendimento por terra, mas como os maiores focos estavam em área de difícil acesso, foi necessário apoio de um avião e um helicóptero.

“Ainda tem focos de incêndio em áreas de difícil acesso, numa queima em profundidade. A aeronave de ‘asa fixa’ já está fazendo lançamentos (de água), mas por serem focos em áreas pontuais, também serão usadas aeronaves em asa rotativa”, explicou a capitã Luisiana, dos Bombeiros. O avião tanque abastece no aeroporto de Guaratuba, enquanto o helicóptero enche seu “balde” no mar.