A faixa 2 e o acostamento dos quilômetros 42 até o 40 da BR-277, em Morretes, no Litoral, estão interditados por medida de segurança devido às chuvas intermitentes que atingem a região. Nesta quarta-feira (10), pontos isolados de neblina também prejudicam a visibilidade do motorista na rodovia. Segundo o Simepar, Morretes registrou um acumulado de 36,6 mm de chuva nas últimas 24h

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a orientação é que os motoristas reduzam a velocidade, acendam a luz baixa do veículo e respeitem a sinalização. Com uma faixa liberada, o trânsito é lento na região.

O trecho é conhecido por motoristas devido a deslizamento de terra ocorridos nos últimos anos. A empresa EPR Litoral Pioneiro assumiu a concessão da rodovia em 2024 e acompanha a situação. De acordo com a EPR, a BR-277 é um dos principais pontos que irão passar por reformas, monitoramento de encostas para evitar deslizamentos de pedras e melhor observação por câmeras. A rodovia é de extrema importância, pois faz a ligação com o Porto de Paranaguá, no Litoral do Paraná.

Obras no trecho!

O cronograma dispõe que os primeiros 12 meses da concessão são de requalificação das rodovias como operações tapa-buracos, limpeza e varredura de pista, melhora na sinalização, dispositivos de segurança, apoio para veículos com panes elétricas e atendimento em acidentes. A partir do segundo ano serão investimentos mais de infraestrutura, e o terceiro de entrega de obra.

