BR-116 tem pista interditada no Paraná após caminhão carregado com madeira tombar

Um caminhão tombou na manhã desta quarta-feira (21) na BR-116, Rodovia Régis Bittencourt, na região de Antonina, Litoral do Paraná. A carga de madeira ficou sobre a pista e a segunda faixa foi interditada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 23, no sentido São Paulo. Mesmo com uma faixa bloqueada por horas, o fluxo de veículos na rodovia não sofreu impacto. A pista foi liberada por volta do meio dia.

O condutor do caminhão foi encaminhado ao Hospital Cajuru, em Curitiba, para atendimento médico.

Outro acidente

Algo curioso é que na noite de terça-feira (20), no mesmo quilômetro da BR-116, mas no sentido Curitiba, outro caminhão também tombou. O veículo levava carga de produto perigoso.

Uma equipe da Ambipar – empresa especializada em gerenciamento de crises e atendimento a emergências envolvendo acidentes com produtos químicos e poluentes que afetam a saúde, meio ambiente e o patrimônio – esteve no local.

