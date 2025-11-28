Bonde Urbano Digital inicia testes finais em Piraquara antes de operação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Bonde Urbano Digital (BUD), novo sistema de transporte elétrico, chegou ao Terminal São Roque em Piraquara na madrugada desta sexta-feira (28) para iniciar a fase final de testes. A previsão da Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep) é que a operação com passageiros comece no início de dezembro, após a conclusão bem-sucedida dos testes.

O veículo de 30 metros de comprimento tem capacidade para até 280 passageiros e realizará testes diários na linha Pinhais-Piraquara, principalmente em horários de menor movimento. Os testes avaliarão a performance, entrada e saída dos terminais e trechos com condução autônoma.

O BUD utiliza marcadores magnéticos instalados no pavimento para guiar o ‘trilho digital’ em trechos específicos, permitindo manobras autônomas sob supervisão humana. A tecnologia já foi implementada no terminal e na Rodovia Leopoldo Jacomel.

Totalmente elétrico, o veículo usa supercapacitores para carregamento rápido e eficiente. Oferece ar-condicionado, isolamento acústico e térmico, proporcionando mais conforto aos usuários. A tarifa será a mesma do sistema metropolitano atual, R$ 5,50, mantendo a integração entre linhas.

Quatro motoristas do sistema metropolitano foram selecionados e treinados para operar o BUD. Os testes práticos serão realizados inicialmente em duplas, nos fins de semana e à noite, progredindo para testes conjuntos no trajeto completo. A equipe técnica da fabricante chinesa CRRC Corporation acompanhará essa etapa para ajustes finais.

A Amep estima que o novo sistema atenderá cerca de 10 mil usuários por mês, funcionando como reforço às linhas tradicionais sem substituir os ônibus convencionais. O projeto visa oferecer uma opção de transporte inovadora, sustentável e confortável para a população da região metropolitana de Curitiba.