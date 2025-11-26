Aviso de pauta

Curitiba inaugura Fazenda Urbana e Restaurante Popular no Tatuquara

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 26/11/25 18h02

Curitiba ganha três novos equipamentos de segurança alimentar no bairro Tatuquara nesta quinta-feira (27/11). A Prefeitura inaugura a Fazenda Urbana, o sexto Restaurante Popular da cidade e entrega a revitalização da Horta Comunitária Santa Rita II, beneficiando centenas de famílias da região.

A Fazenda Urbana do Tatuquara, localizada na Rua Pres. João Goulart, 1.403, será inaugurada às 11h. O espaço visa aproximar a comunidade da produção de alimentos, promover educação alimentar e ambiental, além de fortalecer a agricultura urbana e impulsionar a economia local.

Ao lado da Fazenda Urbana, às 12h, será inaugurado o Restaurante Popular do Tatuquara. Com capacidade para servir 500 refeições diárias ao preço de R$ 3, o estabelecimento funcionará de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h. O projeto de 580 m² incorpora soluções sustentáveis, incluindo 180 painéis fotovoltaicos, modelo de resíduo zero e acessibilidade universal.

Às 13h15, será entregue a revitalização da Horta Comunitária Santa Rita II, na Rua João Maria Costa Machado, 37. O projeto ampliou o número de canteiros de 226 para 330, beneficiando 30 famílias do bairro. A melhoria incluiu também a implantação de uma colmeia de abelha nativa.

Essas iniciativas fazem parte de um conjunto de ações da prefeitura voltadas para o fortalecimento da segurança alimentar na cidade, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social.

