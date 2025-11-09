Aulas em escolas de Rio Bonito do Iguaçu são suspensas nesta segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As sete escolas estaduais de Rio Bonito do Iguaçu permanecerão fechadas nesta segunda-feira (10/11) após os estragos causados pelo tornado que atingiu a região no centro-sul do Paraná. A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) informou que realizará avaliações periódicas nos próximos dias para determinar quando as atividades poderão ser retomadas com segurança.

Além das unidades de Rio Bonito do Iguaçu, também ficarão sem aulas a Escola Estadual Walerian, localizada em Assaí, e o Colégio Estadual Odete Borges, em Pitangueiras. Ambas foram afetadas pelos ventos intensos e fortes tempestades que atingiram diversas regiões do Paraná.

A Secretaria orienta que pais e estudantes acompanhem atentamente os comunicados oficiais das escolas, que serão responsáveis por divulgar informações atualizadas sobre o retorno das atividades escolares.

Equipes da Secretaria da Educação, em parceria com o Fundepar (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional), iniciaram os trabalhos de reorganização e reconstrução das unidades escolares danificadas. O objetivo é garantir que o retorno às aulas aconteça com total segurança e no menor prazo possível.