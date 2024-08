Assembleia Legislativa do Paraná elege nova Comissão Executiva; veja quem são

O deputado Alexandre Curi (PSD) será o novo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Os parlamentares estaduais paranaenses elegeram nesta segunda-feira (12) o atual primeiro-secretário para conduzir o Poder Legislativo no biênio 2025-2027. O deputado Gugu Bueno (PSD) foi escolhido como novo primeiro-secretário; já a deputada Maria Victoria (PP) permanece na Segunda Secretaria. Curi vai substituir o atual presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), durante as 3ª e 4ª sessões legislativas da 20° legislatura, a partir de fevereiro de 2025. O mandato vai até 31 de janeiro de 2027. A chapa Fortalecimento e União do Poder Legislativo foi eleita por unanimidade entre os deputados votantes, com 53 votos favoráveis.

Também faz parte da nova Comissão Executiva da Assembleia a deputada Flávia Francischini (União), que assume como a primeira vice-presidente. Esta é a primeira vez na história que uma mulher assume o cargo. Completam o grupo o deputado Delegado Jacovós (PL), como segundo vice-presidente, e o deputado Moacyr Fadel (PSD), que se torna o terceiro vice-presidente. A terceira secretaria fica sob o comando do deputado Requião Filho (PT), seguido pelo deputado Alexandre Amaro (Republicanos), que permanece como quarto-secretário, e pelo deputado Goura (PDT), que será o quinto-secretário.

Alexandre Curi, presidente eleito

Em seu primeiro discurso como presidente eleito, o deputado Alexandre Curi afirmou que a Assembleia vai criar mais mecanismos para aumentar o trabalho, a transparência e a austeridade com os recursos públicos. “Nós vamos continuar avançando, sempre em busca do fortalecimento do Poder Legislativo. Vamos avançar na transparência, na sustentabilidade, na economia, levando a Assembleia Legislativa mais próxima da população através da Assembleia Itinerante”, destacou. “Também vamos avançar em um tempo extremamente importante, que é a inovação. Queremos trazer a inteligência artificial para dentro da Assembleia para otimizar, desburocratizar e facilitar no protocolo de projetos de lei. Nosso desafio é dar continuidade a este trabalho”, completou.

Curi frisou ainda que a nova gestão pretende continuar economizando recursos públicos. “Vamos continuar sendo a única Assembleia do Brasil que devolve 30% do seu orçamento ao Poder Executivo. São R$ 450 milhões todos os anos em recursos sendo aplicados em programas que ajudam a melhorar a vida dos paranaenses”, destacou.

Trajetória

Presidente da Assembleia entre 2023-2025, o deputado Ademar Traiano encerra o quinto mandato consecutivo à frente do Legislativo. Já Alexandre Curi assumirá a presidência pela primeira vez. Atual primeiro-secretário, ele ocupou a mesma a função entre 2007 e 2010. Alexandre Curi iniciou a carreira política acompanhando o avô e ex-presidente do Poder Legislativo paranaense, Aníbal Khury, aos 16 anos. Em 2000, elegeu-se vereador de Curitiba – à época o mais jovem entre as capitais do Brasil. Em 2002, assumiu pela primeira vez uma cadeira no legislativo estadual.

Foi reeleito em 2006, como o deputado estadual mais votado do Paraná. Em 2010, repetiu a votação expressiva da eleição anterior e foi reconduzido com mais de 134 mil votos. Já em 2014, obteve votação em 150 municípios paranaenses, retornando à Assembleia Legislativa. Chegou ao quinto mandato em 2018, com 147 mil votos. Em 2022, tornou-se um dos 10 deputados estaduais mais votados do Brasil, com mais de 237 mil votos.

Secretários

O deputado Gugu Bueno, assume pela primeira vez um posto na Mesa Executiva da Assembleia. Ele destacou o importante papel da Assembleia Legislativa na sociedade. “A Assembleia Legislativa do Paraná vive um momento muito especial na sua história nesses últimos anos, sendo um exemplo de austeridade e economia de recursos. Queremos dar uma continuidade a esse trabalho de transparência, economizando naquilo que for possível, mas dando todas as condições para que a Assembleia possa cumprir com o seu papel, que é o de um papel central para a democracia”, disse.

A deputada Maria Victoria (PP) agradeceu a confiança dos deputados e deputadas para continuar os representando na Segunda Secretaria na próxima gestão. “Avançamos muito nos últimos dois anos com medidas de gestão e transparência focadas na eficiência dos gastos do dinheiro dos cidadãos paranaenses”, afirmou.

Eleição

A eleição da Mesa Executiva da Assembleia está de acordo com o artigo 13 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que determina que a partir do dia 1º de agosto do segundo ano de cada legislatura, o Presidente da Assembleia Legislativa, deverá designar nova eleição. Ainda de acordo com o Regimento, a eleição dos membros da Mesa é feita por meio de votação nominal, utilizando-se o painel eletrônico de votação, exigida a maioria absoluta de votos.

A Mesa Diretora é o órgão colegiado dirigente dos trabalhos legislativos e administrativos da Casa, formado pelo presidente, por três vice-presidentes e cinco secretários. O mandato é de dois anos. Conforme o Regimento Interno da Assembleia, sua composição observa a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares.

