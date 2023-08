Dom Geraldo Majella Cardeal Agnelo, arcebispo emérito de São Salvador da Bahia, morreu na madrugada deste sábado (26), em Londrina, no norte do Paraná. A morte do cardeal de 89 anos foi consequência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Dom Geraldo morava em Londrina desde 2014, depois de se tornar Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Salvador.

De acordo com informações da Arquidiocese de Londrina, a saúde do cardeal se agravou em dezembro de 2022, quando ele sofreu o AVC. “Encontrava-se em internamento domiciliar e teve uma piora nos últimos dias”, informa nota. Informações sobre o funeral de Dom Geraldo devem ser comunicadas em breve.

O arcebispo emérito nasceu no dia 19 de outubro de 1933, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. A ordenação sacerdotal aconteceu em dia 29 de junho de 1957, na Catedral de São Paulo, por Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, Arcebispo Auxiliar de São Paulo.

Como presbítero recebeu os cargos de Diretor Espiritual e professor no Seminário Vestibular Santo Cura d’Ars, para vocações adultas, na Freguesia do Ó, São Paulo (1958-1959); Assistente Eclesiástico da Juventude Estudantil Católica Feminina (1959-1960); Notário do Tribunal Eclesiástico de São Paulo; colaborador na Paróquia de Santo Antônio da Barra Funda em São Paulo (1958-1978); Diretor Espiritual do Seminário Filosófico da Arquidiocese de São Paulo em Aparecida (SP) (1960-1963); Diretor Espiritual e professor no curso teológico do Seminário Central da Imaculada Conceição do Ipiranga, em São Paulo (1964 a 1967).

Você já viu essas??

Bom, bonito e barato! PF de R$ 19 é sucesso! Arroz, feijão, bife e batata frita! EITA!!! Rastro gigante no céu chama atenção; Que coisa é essa? Vídeo! O tempo passa… Bar da região de Curitiba é sucesso e remete bando tradicional do Paraná