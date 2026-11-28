O Paraná perdeu participação nas apreensões de pneus trazidos irregularmente para o Brasil nos últimos dois anos. Em 2024, o Estado concentrava 26,7% de todos os pneus retidos pela fiscalização no país. Em 2025 e 2026, essa proporção caiu para uma faixa entre 9% e 9,6%. A mudança ocorre mesmo com o Brasil registrando um pico de 176.363 unidades apreendidas em 2025 e outras 69.676 até outubro de 2026.

No Paraná, a quantidade de pneus retidos caiu de uma média de 105 unidades por dia, em 2024, para 22 em 2026, uma redução de aproximadamente 80%, segundo dados da 9ª Região Fiscal da Receita Federal.

Em 2024, o total apreendido seria suficiente para equipar mais de 9.600 carros de passeio. Em 2026, a quantidade correspondeu a cerca de 1.660 veículos. O valor das mercadorias apreendidas também recuou: passou de R$ 6,53 milhões em 2024 para R$ 812,5 mil em 2026.

Em Foz do Iguaçu, uma das principais portas de entrada desses produtos devido à proximidade com Ciudad del Este, no Paraguai, o valor das apreensões caiu de R$ 3,5 milhões, em 2024, para pouco mais de R$ 507 mil nos dez primeiros meses de 2026. A redução, porém, não significa necessariamente que o comércio ilegal tenha diminuído na mesma proporção.

Em 2024, Foz do Iguaçu representava menos de 40% das apreensões estaduais, enquanto o restante estava pulverizado em unidades de fiscalização de cidades como Guaíra, Cascavel, Maringá e Londrina. Em 2026, a cidade passou a concentrar 80,4% de tudo o que foi apreendido no Paraná, mesmo com a queda no volume geral.

O que está acontecendo nas fronteiras?

Na avaliação de Gerson Faustino Rosa, professor de Direito Penal e Criminologia no UniCuritiba e diretor de Justiça da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania do Paraná (Seju-PR), a redução dos valores apreendidos, por si só, não permite concluir que houve uma diminuição equivalente na entrada desses produtos no país. Também não há mudança na legislação que justifique o cenário.

“A apreensão representa aquilo que as instituições conseguiram identificar e retirar de circulação, e não necessariamente o volume total de mercadorias que circulou ilegalmente. Há diferentes hipóteses que podem explicar esse resultado: mudanças nas rotas de entrada, alteração nos métodos de transporte, fragmentação das cargas, diversificação das mercadorias ou mudanças na intensidade e no direcionamento das ações de fiscalização”, afirma.

Uma das hipóteses para explicar a queda no Paraná é o deslocamento de parte das operações para outras fronteiras. O Mato Grosso do Sul, por exemplo, registrou aumento nas apreensões. Segundo dados da Receita Federal da 1ª Região Fiscal, foram retidos 27.335 pneus em 2025. Até setembro de 2026, o número já havia chegado a 45.824 unidades, avaliadas em R$ 7 milhões.

Esse possível deslocamento de cargas é associado ao chamado efeito balão: quando o aumento da pressão policial em determinada região leva organizações criminosas a buscar rotas alternativas para transportar mercadorias.

Segundo o estudo O Novo Mapa do Contrabando, realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (IDESF), no estado, a proximidade de centros de produção paraguaios, como Ciudad del Este, Hernandarias e Salto del Guairá, facilita o transporte de mercadorias pelo Lago de Itaipu, com posterior distribuição por vias terrestres. Já no Mato Grosso do Sul, o levantamento descreve uma estrutura logística organizada, com batedores, olheiros, apoio para transporte e caminhões utilizados na movimentação das cargas.

Outro fator que pode influenciar a escolha das rotas é a estrutura de fiscalização. O corredor entre Foz do Iguaçu e Cascavel concentra equipamentos de monitoramento, como escâneres de cargas, câmeras de leitura de placas e radares, além da atuação integrada de fiscalização. Já a fronteira seca sul-mato-grossense permite atravessar grandes volumes por caminhos terrestres, sem necessariamente passar por pontes alfandegadas.

Legislação proíbe a entrada de pneus irregulares

Apesar das restrições legais, a compra de pneus no Paraguai continua atraindo consumidores e grupos envolvidos no comércio ilegal, principalmente pela diferença de preços entre os dois países. Segundo o IDESF, a variação pode chegar a 192%. A revenda desses produtos no Brasil pode proporcionar até 149% de lucro.

A margem é expressiva, mas outros produtos contrabandeados apresentam rentabilidade ainda maior, como cigarros (507%), medicamentos (415%), brinquedos (390%) e telefones celulares (390%).

Além disso, mercadorias menores e mais fáceis de transportar podem apresentar menos obstáculos para escapar da fiscalização, o que também pode influenciar a escolha dos produtos comercializados ilegalmente. No caso dos pneus, o volume e a necessidade de veículos e espaços de armazenamento maiores tornam a logística mais complexa.

Segundo Gerson Faustino, as organizações criminosas avaliam a rentabilidade de cada mercadoria considerando fatores como demanda, custos de transporte e armazenamento, facilidade de distribuição e risco de apreensão.

“Os pneus apresentam uma margem potencial expressiva, mas possuem características logísticas próprias: são volumosos, exigem espaço de armazenamento e, em grandes quantidades, demandam veículos e estruturas de transporte compatíveis. Isso pode levar a uma redistribuição dos investimentos e da capacidade logística das redes criminosas entre diferentes mercados”, aponta.

Entrada irregular de pneus pode configurar crime

Trazer pneus irregularmente para o Brasil pode configurar crime. Esses produtos não entram na cota de US$ 500 destinada às compras no exterior e, portanto, não podem ser transportados como bagagem comum. Para realizar a importação legalmente, é necessário apresentar uma Declaração Simplificada de Importação (DSI) e recolher os impostos devidos.

Um dos principais riscos dos produtos ilegais é a falta de certificação adequada. Os pneus encontrados nesse mercado podem ser novos ou usados, mas muitos são de origem estrangeira e não passam pela inspeção e certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). O advogado Hugo Machado explica que, dependendo da conduta e da frequência com que a mercadoria é trazida irregularmente, o responsável pode responder por descaminho ou contrabando.

A diferença está na natureza da irregularidade. O descaminho ocorre quando há entrada de mercadoria permitida sem o pagamento dos tributos devidos. Já o contrabando envolve produtos cuja importação é proibida. “A diferença entre contrabando e descaminho é que, no descaminho, você recolhe o imposto devido e é liberado. No contrabando, como se trata de um produto ilegal, você pode ser preso mesmo que a pessoa traga o pneu para uso próprio”, resume.

Nos casos de descaminho, pode haver possibilidade de regularização da mercadoria, desde que o produto possa ser legalmente importado e atenda às exigências brasileiras de certificação. Caso contrário, poderá ser apreendido e destinado a leilão, conforme os procedimentos legais.

A falta de controle também traz consequências para a segurança viária, a proteção do consumidor, a saúde pública e o meio ambiente. “A integridade estrutural, a qualidade da borracha, a conservação e a adequação do pneu ao veículo interferem na aderência, na estabilidade e na capacidade de frenagem. O risco não decorre simplesmente de o pneu ser estrangeiro. A preocupação está na ausência de controle e rastreabilidade”, ressalta Gerson Faustino.